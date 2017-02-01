Şimşek gençler kürsüyü doldurdu

Ahmet Şimşek Koleji yüzme takımı sporcuları küçükler kategorisinde iddialı. Küçük Şimşekler, 32 sporcunun katıldığı 2005-2006 doğumlu kızlar yarışında ilk 4 sırayı kazanarak kürsüyü doldurdu.

Ahmet Şimşek Koleji yüzme takımı, Kartal Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Yüzme Yarışlarında 4’ü altın 15 madalya kazandı. Yarışlarda ilginç anlar da yaşandı. 32 sporcunun katıldığı 2005-2006 doğumlu kızlar yarışında ilk 4 sırayı Ahmet Şimşek Koleji sporcuları kazandı ve kürsüyü doldurdu. Kolejin Şimşek kulaçları için okulun konferans salonunda tören düzenlendi. Kolejin Kurucusu Ahmet Şimşek, Genel Eğitim Öğretim Yöneticisi Yasemin Kumral Şimşek, Yüzme Koordinatörü Nilay Şimşek ve İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli, Şimşek kulaçlara çeşitli ödüller verdi. Daha sonra, üzerinde madalya kazanan öğrencilerin fotoğrafı olan pasta, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde gururla kesildi.

“Kürsüye Ahmet Şimşek yazdırdılar.”

Ahmet Şimşek Koleji Yüzme Baş Antrenörü İ. Burak Sezgin törende yaptığı konuşmada, “Çok başarılı sporculara sahibiz. Girdiğimiz her yaş kategorisindeki yarışlarda madalya kazandık. Özellikle de iddialı olduğumuz küçükler kategorisinde ilk 4’ü bizim sporcularımız kazandı ve kürsüye ‘Ahmet Şimşek’ yazdırdı. Öğrencilerimiz bu yarışlarda yapabileceklerini görme şansı buldular. İlçe yarışlarıyla başlayan bu serüven il yarışları, grup ve Türkiye şampiyonasıyla devam edecek. Amacımız bu yarışlarda da şampiyonluklar kazanmaktır. Okulumuza bu gururu yaşattıkları için tüm sporcularımızı kutluyorum.” dedi.

“Sizler Şimşek gençlersiniz.”

Kolejin Kurucusu Ahmet Şimşek ise törende yaptığı konuşmada, “Bizim bir markamız, sloganımız var. ‘Şimşek gençler’ yetiştiriyoruz. Sizler Şimşek gençlersiniz, zekisiniz, çalışkansınız, memlekete hayırlı evlatlarsınız. Bizi çok sevindirdiniz, inşallah büyüdüğünüz zaman da yüksek başarılar elde edeceksiniz. Sizleri çok seviyorum, gurur duyuyorum ve kutluyorum. Öğrencilerimizin mükemmel yetişmesi için çalışan herkese teşekkür ediyorum.“ dedi.

Ahmet Şimşek Koleji Genel Eğitim Öğretim Yöneticisi Yasemin Kumral Şimşek, Yüzme Koordinatörü Nilay Şimşek ve İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli de törende yaptıkları konuşmalarda yüzücüleri kutlayarak başarılarının devamını dilediler.

Kartal Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Yüzme Yarışlarında madalya kazanan sporcular şöyle;

2005-2006 Kız: 1. Irmak Atıcı, 2. Ela Naz Özdemir, 3. Ada Çelikkol, 4. Eylül Cansu Kuru

2005-2006 Erkek: 1. Ata Berkay Uzunok, 2. SubutaySıy, 3. Ali Bertu Kırlangıç

2009-2010 Kız: 1. Sitare Sıy, 2. İrem Yüksel, 4. N. Selin Sezgin

2007-2008 Kız: 3. Melis Çağlar

2007-2008 Erkek: 3. Ilgar Akay Elgezdi

LİSE GENÇLER Kız: 1. Hatice Kübra Eligüzel, 3. Nisa Tuana Damgacı

LİSE GENÇLER Erkek: 3. Göktuğ Dinç

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