Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Genel, Manşet, Sağlık » Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi merkez binasında endoskopi bölümü hizmete açıldı
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi merkez binasında endoskopi bölümü hizmete açıldı
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi merkez binasında endoskopi bölümü hizmete açıldı

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesinde endoskopi bölümü hizmet vermeye başladı.HD kalitesinde görüntüleme yapan yeni endoskopi cihazıyla, Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Taşocakları Polikliniğinde hizmet veren 2 (iki) adet endoskopi biriminden sonra merkez binada da endoskopi ünitesi hastaneye kazandırıldı.

Bu sayede mide, yemek borusu ve onikiparmak bağırsağı gibi incelemeleri modern video-endoskopi yöntemleri ile kısa sürede gerçekleştirilmeye başlandı. Endoskopi araçlarıyla donatılan birimde tanı ve tedaviye yönelik hizmet verilmeye başlandı.

Daha önce sadece Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Taşocakları Polikliniklerinde hizmet veren endoskopi ünitesinin yoğun kapasitesine ek olarak gelen hasta sayısındaki artış ileberaber Hastane Merkez Polikliniklerinde de endoskopi ünitesi kazandırılmıştır. Endoskopi tetkiki istenen hastalar endoskopi kayıt birimlerine evrakları ile başvuru yaparak işlem için randevu alabilmektedir.

Galeri
📆 24 Şubat 2017 Cuma 16:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

BAĞLANTILAR

huseyin ahmet merkezi kadikoy belediyesi gunu Eğitim oz yeni Spor ziyaret universitesi cocuk maltepe Altinok GÜNCEL sadi futbol koleji istanbul şimşek Belediye kartal Sancaktepe yazici kartalspor yardim kaza baskani baskan meclis mehmet mutlu ak pendik Sağlık kartalda tuzla mac chp proje sultanbeyli anma parti turkiye