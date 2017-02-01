Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi merkez binasında endoskopi bölümü hizmete açıldı

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesinde endoskopi bölümü hizmet vermeye başladı.HD kalitesinde görüntüleme yapan yeni endoskopi cihazıyla, Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Taşocakları Polikliniğinde hizmet veren 2 (iki) adet endoskopi biriminden sonra merkez binada da endoskopi ünitesi hastaneye kazandırıldı.

Bu sayede mide, yemek borusu ve onikiparmak bağırsağı gibi incelemeleri modern video-endoskopi yöntemleri ile kısa sürede gerçekleştirilmeye başlandı. Endoskopi araçlarıyla donatılan birimde tanı ve tedaviye yönelik hizmet verilmeye başlandı.

Daha önce sadece Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Taşocakları Polikliniklerinde hizmet veren endoskopi ünitesinin yoğun kapasitesine ek olarak gelen hasta sayısındaki artış ileberaber Hastane Merkez Polikliniklerinde de endoskopi ünitesi kazandırılmıştır. Endoskopi tetkiki istenen hastalar endoskopi kayıt birimlerine evrakları ile başvuru yaparak işlem için randevu alabilmektedir.

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