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Marmara Üniversitesi mezunlarından resim sergisi
Marmara Üniversitesi mezunlarından resim sergisi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü mezunlarının resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen ve geleneksel olması hedeflenen sergiye bu sene, Maltepe Belediyesi ev sahipliği yaptı. Sergi bölüm mezunlarının ve sanatseverlerin katılımıyla kapılarını açtı. Sergide mezuniyetlerinin üzerinden 35 yıl geçen Murat Mete Ağyar, Atila Aktürk, Mukadder Özdemir Balakoğlu, Birnur Karatimur Çutsay, Gülnur Duran, Ayşen Çakır Engin, Gülay Durukan Er, Fethiye Erbay, Mutlu Erbay, Semra Erengül, Gülnur Vural Erol, Havva Gönenden, Ülker Sinanoğlu Güven, Nilgün Işık Özkök, Serpil Çağdaş Soydan, Gülsün Toker ve Ahmet Ünlügil’in çalışmalarından seçkiler yer alıyor. Sergide, farklı coğrafyalara ait insan ve kadın portrelerinin, hat çalışmalarının ve manzara ile soyut çalışmalarında yer aldığı eserler, ziyaretçilerin beğenisini topladı. Sergi 28 Şubat’a kadar ziyarete açık olacak.

📆 24 Şubat 2017 Cuma 14:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
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8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
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10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
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15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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