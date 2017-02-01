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CHP KARTAL GENÇLİK KOLLARI’NDAN BAŞKAN ALTINOK ÖZ’E TEŞEKKÜR
CHP KARTAL GENÇLİK KOLLARI’NDAN BAŞKAN ALTINOK ÖZ’E TEŞEKKÜR

Kartal Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Uğur Temel ve yönetimi, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Temel; “Sayın Başkanım, Ada Kartal Hotel’de gerçekleştirdiğimiz Eğitim ve Strateji Kampımıza verdiğiniz katkı ve emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Her daim yanımızda olduğunuz için, sosyal, çağdaş bir belediyeye sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. İnşallah 16 Nisan’da hayırlı günler görürüz” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de “Çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Atatürkçü, Cumhuriyetçi gençler görmek ve böylesine çağdaş gençleri bir arada görmek bizi mutlu ediyor. Her zaman gençliğin yanındayız. Bizler sizin Başkanlarınız değil ağabeyleriniz, büyükleriniziz” dedi.

Kartal Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Uğur Temel ve yönetimi, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür plaketi takdim etti.

📆 24 Şubat 2017 Cuma 13:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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