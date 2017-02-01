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Pendik’te narkotik operasyonu
Pendik’te narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik’te zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sabah saat 06.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Pendik, Fevzi Çakmak Mahallesi, Yavuz Sokak üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste ekipler şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yaptı.
Pendik İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 10 adreste çalışma yapılırken 13 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra 1 iş yeri ve 1 otomobil üzerinde de çalışma yapıldığı belirtildi.

📆 24 Şubat 2017 Cuma 10:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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