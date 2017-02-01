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Kartal Gazetesi » Maltepe, Manşet » Tır üzerinde bayiye getirilen sıfır otomobilin çalınma anı kamerada
Tır üzerinde bayiye getirilen sıfır otomobilin çalınma anı kamerada
Tır üzerinde bayiye getirilen sıfır otomobilin çalınma anı kamerada

Maltepe’de bir hırsız, tır üzerinde otomotiv bayisi önüne getirilen sıfır otomobili çalışanların bir anlık dalgınlığından yararlanarak çaldı. Araçla kayıplara karışan hırsızın yakalanması için çalışma başlatılırken, hırsızlık anı kameralara yansıdı.
Olay, önceki akşam Maltepe’de bir otomotiv bayisi önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bayi önüne tır üzerinde getirilen sıfır araçlar çalışanlar tarafından sırayla tırdan indirilmeye başlandı. Araçları tırdan indirerek bayiye götüren çalışanların bir anlık dalgınlığından yaralanan bir hırsız, tır üzerindeki sıfır bir otomobille kayıplara karıştı. Hırsızlığı kısa sürede fark eden çalışanlar durumu polise bildirdi. Araç içerisinde az bir yakıt olması ve içerisinde hız yapmasını önleyici bir takoz olmasını göz önüne alan ekipler çevrede aracın bulunması için arama çalışması başlattı.

Otomobilin çalınma anı kamerada
Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sıfır araçların çekici tırın üzerinde durduğu görülüyor. Bu sırada çevreyi kolaçan eden zanlının tır üzerindeki bir aracın kapısını açtığı görülüyor. Otomobile binen zanlının sıfır aracı çalıştırıp tırdan indirerek bayi önünden uzaklaştığı kameralara yansıyor.

📆 24 Şubat 2017 Cuma 10:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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