Yakacık Balkalar Koleji Şampiyonları

Yakacık Balkalar Koleji Öğrencileri Kartal İlçesi Yüzme Şampiyonu oldular.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı “Kartal İlçesi Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Yüzme Yarışmaları”nda öğrencilerinden Ahmet Faruk KESKİN “Yıldız Erkek 50m Serbest Stil Yüzme Yarışması”nda Kartal şampiyonu oldu. Öğrenci İpek BAYRAKTAR “Minik A Kız 25m Serbest Stil Yüzme Yarışması”nda ilçe ikincisi olurken Eylül TUNAL da “Minik Kızlar 25m Serbest Stil Yüzme Yarışması”nda okulumuzu başarıyla temsil etti. Balkanlar Koleji olarak öğrencileri , Beden Eğitimi Öğretmenleri Orhan Selçuk KAHVECİOĞLU ve Gamze Esra MAT’ ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.