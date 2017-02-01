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Yakacık Balkalar Koleji Şampiyonları
Yakacık Balkalar Koleji Şampiyonları

Yakacık Balkalar Koleji Öğrencileri Kartal İlçesi  Yüzme Şampiyonu oldular.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı “Kartal İlçesi Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Yüzme Yarışmaları”nda öğrencilerinden Ahmet Faruk KESKİN “Yıldız Erkek 50m Serbest Stil Yüzme Yarışması”nda Kartal şampiyonu oldu. Öğrenci İpek BAYRAKTAR “Minik A Kız 25m Serbest Stil Yüzme Yarışması”nda ilçe ikincisi olurken Eylül TUNAL da “Minik Kızlar 25m Serbest Stil Yüzme Yarışması”nda okulumuzu başarıyla temsil etti. Balkanlar Koleji olarak öğrencileri , Beden Eğitimi Öğretmenleri Orhan Selçuk KAHVECİOĞLU  ve Gamze Esra MAT’ ı tebrik eder  başarılarının devamını dileriz.
📆 23 Şubat 2017 Perşembe 16:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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