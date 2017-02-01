Tamaylıgil’den Kartal Belediyesi’ne övgü

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BİHLUN TAMAYLIGİL’DEN KARTAL BELEDİYESİ’NE ÖVGÜ:

“KARTAL GİBİ BELEDİYELERİMİZ OLDUKÇA UMUTLARIMIZ ARTIYOR”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ile birlikte Kartal Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Tamaylıgil, ” Kartal gibi belediyelerimiz oldukça gelecek umudumuz artıyor” dedi.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Halil Şener’in de yer aldığı ziyarette Kartal Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgön, “Bu binayı bize kazandıran Belediye Başkanımız Altınok Öz, her zaman bizim yanımızda oluyor. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil de yaptığı konuşmada, “Böylesine güzel bir konutu kazandıran Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Böyle sosyal, çağdaş bir anlayışı olan belediyelerimiz oldukça, gelecek için umutlarımız artıyor. Dernekler, her zaman önemli sivil toplum kuruluşlarıdır” dedi.