Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Manşet » 17 bin öğrenciye sağlıklı yaşam dersi
17 bin öğrenciye sağlıklı yaşam dersi
17 bin öğrenciye sağlıklı yaşam dersi

Maltepe Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen, “Hijyen, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam ve ergenlik dönemi”  seminerleriyle, son 3 yılda 17 bin öğrenciye eğitim verildi. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik ücretsiz düzenlenen çalışmalarla, çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını erken yaşlarda kazanmaları amaçlanıyor.

Maltepeli öğrencilere yönelik olarak Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri tarafından düzenlenen sağlıklı yaşam dersleri, büyük ilgi görüyor. Son 3 yılda 17 bin öğrencinin faydalandığı eğitimler, Emine İbrahim Pekin İlköğretim Okulu ve İmdat Vakfı Dumlupınar Ortaokulu’nda devam etti.  Sinevizyon eşliğinde yapılan  sunumunda, temizlik ve hijyen alışkanlığı kazanmanın kişinin ileri yıllardaki sağlığını da doğrudan etkileyeceği belirtildi. Gelişme çağında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekilen eğitimde, kahvaltı alışkanlığı edinmenin önemi ve obeziteden uzak durmak için yapılması gerekenler anlatıldı. Öğrenciler ergenlik döneminin genel özellikleri,  aile ve çevreyle yaşanan çatışma durumlarını aşmak için çözüm önerileri ve arkadaşlık ilişkileri hakkında da bilgilendirildi. Sağlığı bozan nedenlerin karşılıklı soru cevaplarla anlatıldığı eğitimde, doğru soruları bilen öğrencilere hediyeler takdim edildi.

📆 23 Şubat 2017 Perşembe 16:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

BAĞLANTILAR

futbol Altinok huseyin anma tuzla GÜNCEL yazici Sağlık şimşek istanbul mutlu merkezi oz Sancaktepe universitesi mac belediyesi kaza ziyaret yardim parti gunu Belediye maltepe Eğitim kartalspor proje koleji kartal ahmet yeni sultanbeyli baskan meclis kadikoy cocuk chp turkiye baskani Spor sadi mehmet kartalda pendik ak