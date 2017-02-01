EGE YAPI’DAN KARTAL BELEDİYESİ’NE ANLAMLI BAĞIŞ

Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından İnanç Kabadayı, Ege Yapı Group adına Kartal Belediyesi’ne kreş yapımı için satış ofislerinden birini bağışladı. Ünlü iş adamı imza töreni için Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.

İmza töreninde Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve Ege Yapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı’nın yanı sıra; Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kartal Belediyesi, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Nazlı Enif Dipşar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel de hazır bulundu. İmza töreninin ardından Başkan Altınok Öz, ünlü iş adamına Kartal Belediyesi’ne yaptıkları anlamlı bağış için teşekkürlerini sundu. İnanç Kabadayı ise Kartal’da 2009’dan bu yana gerçekleşen eğitim yatırımlarını yakından takip ettiklerini belirterek, Kartal Belediyesi’ne böyle bir bağışta bulundukları için yaşadığı mutluluğu ifade etti. Kabadayı, Başkan Altınok Öz’ün eğitim projelerine verdiği öneme dikkat çekerek, kendisine teşekkürlerini sundu.

Başkan Altınok Öz ile Kartal’da 1 olan kreş sayısı 11’e yükseldi

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, nitelikli ve güvenli çocuk eğitimini sağlamak için, “Her Mahalleye Bir Kreş” projesi ile 2009 yılında 1 olan kreş sayısını 11’e yükseltti. Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören 750’yi aşkın öğrencinin eğitim ve sosyalleşme hakkı gözetilerek; satranç, resim, folklor, cimnastik, İngilizce, müzik, beden eğitimi, drama ile zekâ oyunları gibi eğitimler de yine bu kapsamda verilmektedir.