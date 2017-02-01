Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Manşet » EGE YAPI’DAN KARTAL BELEDİYESİ’NE ANLAMLI BAĞIŞ
EGE YAPI’DAN KARTAL BELEDİYESİ’NE ANLAMLI BAĞIŞ
EGE YAPI’DAN KARTAL BELEDİYESİ’NE ANLAMLI BAĞIŞ

Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından İnanç Kabadayı, Ege Yapı Group adına Kartal Belediyesi’ne kreş yapımı için satış ofislerinden birini bağışladı. Ünlü iş adamı imza töreni için Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.

İmza töreninde Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve Ege Yapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı’nın yanı sıra; Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay,  Kartal Belediyesi, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Nazlı Enif Dipşar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel de hazır bulundu. İmza töreninin ardından Başkan Altınok Öz, ünlü iş adamına Kartal Belediyesi’ne yaptıkları anlamlı bağış için teşekkürlerini sundu. İnanç Kabadayı ise Kartal’da 2009’dan bu yana gerçekleşen eğitim yatırımlarını yakından takip ettiklerini belirterek, Kartal Belediyesi’ne böyle bir bağışta bulundukları için yaşadığı mutluluğu ifade etti. Kabadayı, Başkan Altınok Öz’ün eğitim projelerine verdiği öneme dikkat çekerek, kendisine teşekkürlerini sundu.

Başkan Altınok Öz ile Kartal’da 1 olan kreş sayısı 11’e yükseldi

 Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, nitelikli ve güvenli çocuk eğitimini sağlamak için, “Her Mahalleye Bir Kreş” projesi ile 2009 yılında 1 olan kreş sayısını 11’e yükseltti. Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören 750’yi aşkın öğrencinin eğitim ve sosyalleşme hakkı gözetilerek; satranç, resim, folklor, cimnastik, İngilizce, müzik, beden eğitimi, drama ile zekâ oyunları gibi eğitimler de yine bu kapsamda verilmektedir.

📆 23 Şubat 2017 Perşembe 15:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

BAĞLANTILAR

yazici baskani meclis merkezi futbol belediyesi GÜNCEL yeni kadikoy oz pendik kartalspor ziyaret chp tuzla ahmet Belediye kartalda yardim gunu kaza Sancaktepe Altinok mutlu maltepe Spor huseyin universitesi mac baskan proje parti anma sadi cocuk istanbul kartal sultanbeyli ak turkiye Eğitim koleji Sağlık şimşek mehmet