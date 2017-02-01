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“CAN” ADLI OYUN HASAN ALİ YÜCEL KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİNDE
“CAN” ADLI OYUN HASAN ALİ YÜCEL KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİNDE

Kartal Belediyesi, Genco Erkal’ın Can Yücel’in şiirlerinden uyarladığı, Kemal Kocatürk’ün yönettiği ve oynadığı ‘Can’ adlı tiyatro oyununu Kartallı sanatseverlerle buluşturuyor.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Tiyatro Kumpanyası’nın ses getiren tek kişilik oyunu “Can” ile Türk edebiyatının usta şairi Can Yücel’i 90. doğum yılında Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi sahnesinde anıyor. Kemal Kocatürk‘ün yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlendiği oyun, Türkiye’nin en önemli şairlerinden Can Yücel‘i, kendi dizeleri ve hayat öyküsüyle yeniden ölümsüzleştirirken, aynı zamanda Türkiye’nin yaşadığı sosyo-politik değişimlere de ışık tutuyor.

Türk tiyatrosunun önemli ustası Genco Erkal tarafından Can Yücel şiirlerinden uyarlanarak hazırlanan “Can” oyunu, Kartallıları sanat dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Türk resminin desen virtüözlerinden biri olan Mehmet Güleryüz‘ün video-desenleri ve Ayça Kocatürk‘ün müzikleri eşliğinde sahneye aktarılan oyunun çevre düzeni Sırrı Topraktepe’ye ait olup ışık tasarımını ise Aslı Atasoy yürütüyor.

6 sezondur aralıksız süren ve bazen de yasaklanan “Can” oyununu izlemeye tüm halkımız davetlidir.

 Saat: 20.00

Tarih: 25 Şubat Cumartesi 2017

Yer: Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

📆 23 Şubat 2017 Perşembe 14:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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