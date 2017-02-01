KARTAL’IN EN BÜYÜK PARKININ YAPIMI HIZLA DEVAM EDİYOR

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr Altınok Öz, Yakacık’ta yapımı devam eden ve Kartal’ın en büyük parkı olacak alanda ve Kartal Belediyesi’ne ait Yakacık Sera Alanı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Altınok Öz, Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ile yapımı hızla devam eden Yakacık Havuz Park’taki çalışmalar ve sera hakkında bilgi aldı.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün sera alanında yetiştirdiği sülünleri de inceleyen Başkan Altınok Öz, “Buradaki sülünleri çoğaltarak yaşamlarına Havuz Park’ta devam etmelerini sağlayacağız. Burada yetiştirilen bazı bitkiler ve ağaçlar da Havuz Park’ta yerini alacak. Öte yandan Havuz Park’taki çalışmalarımız da hız kesmenden devam ediyor. Yürüyüş alanları bitti. Sanatçı konuk evlerinin yapımı devam ediyor. 30 dönüm arazi üzerine yapılan Havuz Park, ilçemizin en büyük parkı olacak” dedi.