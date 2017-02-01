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Badmintonda Osmangazi 4 sporcusuyla badminton milli takımında
Badmintonda Osmangazi 4 sporcusuyla badminton milli takımında

Osmangazi Belediyespor sporcuları, pek çok farklı branşta elde ettikleri başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Geçen hafta sonu Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükler Badminton Türkiye Şampiyonasının ardından yapılan milli takım seçmeleri sona erdi. 20-21 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ve 20’si bayan toplam 60 sporcunun katıldığı milli takım seçmelerinde mücadele eden Osmangazi Belediyesi Badminton Takımı sporcularından Naime Yıldız, tek bayanlar kategorisinde birinci olarak Türk Milli Takımı’na seçildi. Oldukça çekişmeli maçlara sahne olan milli takım seçmelerinde mücadele eden Yusuf Yaşar ile Berkay Çiçen tek erkeklerde, Tayfun Taşdemir ve Berkay Çiçen ikilisi de çift erkeklerde milli takıma seçilen isimler oldu.

📆 23 Şubat 2017 Perşembe 12:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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