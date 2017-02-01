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İstanbul’da DHKP-C operasyonu
İstanbul’da DHKP-C operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli, Ümraniye ve Kartal başta olmak üzere birçok ilçede terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Şişli, Ümraniye ve Kartal başta olmak üzere birçok ilçede terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon düzenledi. Vatan Caddesinden konvoy halinde çıkarak operasyon yapılacak adrese doğru harekete geçen ekipler, Ümraniye’de bir gecekonduya girerek burada arama yaptı. Operasyon sırasında ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin uzun namlulu silahlarla sokak başlarında nöbet tuttuğu görüldü. Gözaltı hakkında bilgi verilmezken bölgedeki aramalar devam ediyor.

📆 23 Şubat 2017 Perşembe 11:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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