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BAŞKAN ALTINOK ÖZ’DEN BOSNA SANCAK DERNEĞİ’NE ZİYARET
BAŞKAN ALTINOK ÖZ’DEN BOSNA SANCAK DERNEĞİ’NE ZİYARET

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Pendik’te bulunan İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel,  Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Pendik Belediyesi Meclis Üyeleri; Tarık Küpçü, Fadil Türkoğlu ve dernek yönetimi katıldı. Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Erdoğan Erden; “Sayın Kartal Belediye Başkanımız ve milletvekilimiz, nezaket ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Başkanımız Sayın Op. Dr. Altınok Öz’ün Kartal’da derneklere verdiği önemi biliyoruz. Bizler Pendik’te olmamıza rağmen bizim de her daim yanımızda oldu, olmaya devam ediyor. Dernekler birlik, beraberlik çatısıdır. Bunun farkında olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.” dedi.

“Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece her şeyin hayırlısı olacaktır”

Ziyarette konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de derneklerin önemine vurgu yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi: “Dernekler, geleceğimiz için önemlidir. Ülkemiz, geleceğimiz, birlik ve beraberliğimiz için dernekleri önemsiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece her şeyin hayırlısı olacaktır. Bizler yöneticiler olarak; her daim derneklerimizin yanındayız.”

📆 23 Şubat 2017 Perşembe 11:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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