BAŞKAN ALTINOK ÖZ’E MENDEMEBAŞI KÖYÜ DERNEK YÖNETİMİNDEN ZİYARET

Dernek Başkanı Mehmet Piroğlu; “Kartal’da hayata geçirdiğiniz projeler, diğer ilçe belediyelerine örnek teşkil ediyor. Başarılı çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Kartal Belediyesi olarak derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanında olduğunuz için sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum.” dedi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de yaptığı konuşmada, “Kartal Belediyesi olarak ayrımcılık yapmaksızın kültürlerin birleştiği yerler olan derneklerimizin her daim yanındayız.” diyerek konuklarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|24
|13
|8
|3
|34
|14
|+20
|47
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|25
|12
|9
|4
|44
|25
|+19
|45
|Play-off
|3
|Altay
|25
|11
|10
|4
|41
|24
|+17
|43
|4
|Van Bş. Bld.
|25
|10
|10
|5
|26
|24
|+2
|40
|5
|Gölcükspor
|25
|10
|9
|6
|31
|26
|+5
|39
|6
|Çorum Bld.
|25
|10
|8
|7
|34
|22
|+12
|38
|7
|Ankara Demirspor
|25
|9
|11
|5
|35
|28
|+7
|38
|8
|Bayburt GÖİ
|25
|9
|9
|7
|30
|24
|+6
|36
|9
|Kızılcabölükspor
|25
|8
|9
|8
|24
|24
|0
|33
|10
|Erzin Bld.
|25
|9
|6
|10
|24
|34
|−10
|33
|11
|24 Erzincanspor
|24
|7
|10
|7
|24
|23
|+1
|31
|12
|Tekirdağspor
|25
|7
|9
|9
|23
|31
|−8
|30
|13
|Kartalspor
|25
|8
|5
|12
|25
|31
|−6
|29
|14
|Cizrespor
|25
|6
|9
|10
|19
|33
|−14
|27
|15
|Karacabey Birlikspor
|24
|7
|5
|12
|42
|41
|+1
|26
|16
|Kozan Bld.
|24
|6
|7
|11
|25
|32
|−7
|25
|2017-18 BAL
|17
|Manavgatspor
|24
|3
|12
|9
|17
|34
|−17
|21
|18
|Kütahyaspor
|24
|5
|6
|13
|26
|44
|−18
|21
|19
|Beylerbeyi
|24
|4
|8
|12
|27
|37
|−10
|20
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