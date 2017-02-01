BAŞKAN ALTINOK ÖZ’E MENDEMEBAŞI KÖYÜ DERNEK YÖNETİMİNDEN ZİYARET

Erzincan Refahiye Mendemebaşı Köyü Derneği Başkanı Mehmet Piroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mehmet Piroğlu; “Kartal’da hayata geçirdiğiniz projeler, diğer ilçe belediyelerine örnek teşkil ediyor. Başarılı çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Kartal Belediyesi olarak derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanında olduğunuz için sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum.” dedi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de yaptığı konuşmada, “Kartal Belediyesi olarak ayrımcılık yapmaksızın kültürlerin birleştiği yerler olan derneklerimizin her daim yanındayız.” diyerek konuklarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.