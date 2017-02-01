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BAŞKAN ALTINOK ÖZ’E MENDEMEBAŞI KÖYÜ DERNEK YÖNETİMİNDEN ZİYARET
BAŞKAN ALTINOK ÖZ’E MENDEMEBAŞI KÖYÜ DERNEK YÖNETİMİNDEN ZİYARET

Erzincan Refahiye Mendemebaşı Köyü Derneği Başkanı Mehmet Piroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mehmet Piroğlu;  “Kartal’da hayata geçirdiğiniz projeler, diğer ilçe belediyelerine örnek teşkil ediyor. Başarılı çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Kartal Belediyesi olarak derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanında olduğunuz için sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum.” dedi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de yaptığı konuşmada, “Kartal Belediyesi olarak ayrımcılık yapmaksızın kültürlerin birleştiği yerler olan derneklerimizin her daim yanındayız.” diyerek konuklarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

📆 22 Şubat 2017 Çarşamba 17:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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