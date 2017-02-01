Pendik’te kuyuya atılan ‘ceset’ ihbarı polisi harekete geçirdi

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Orman Caddesi’nde bulunan bir kuyuda ceset olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine kuyunun olduğu bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin kuyu içerisinde arama çalışması devam ediyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|24
|13
|8
|3
|34
|14
|+20
|47
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|25
|12
|9
|4
|44
|25
|+19
|45
|Play-off
|3
|Altay
|25
|11
|10
|4
|41
|24
|+17
|43
|4
|Van Bş. Bld.
|25
|10
|10
|5
|26
|24
|+2
|40
|5
|Gölcükspor
|25
|10
|9
|6
|31
|26
|+5
|39
|6
|Çorum Bld.
|25
|10
|8
|7
|34
|22
|+12
|38
|7
|Ankara Demirspor
|25
|9
|11
|5
|35
|28
|+7
|38
|8
|Bayburt GÖİ
|25
|9
|9
|7
|30
|24
|+6
|36
|9
|Kızılcabölükspor
|25
|8
|9
|8
|24
|24
|0
|33
|10
|Erzin Bld.
|25
|9
|6
|10
|24
|34
|−10
|33
|11
|24 Erzincanspor
|24
|7
|10
|7
|24
|23
|+1
|31
|12
|Tekirdağspor
|25
|7
|9
|9
|23
|31
|−8
|30
|13
|Kartalspor
|25
|8
|5
|12
|25
|31
|−6
|29
|14
|Cizrespor
|25
|6
|9
|10
|19
|33
|−14
|27
|15
|Karacabey Birlikspor
|24
|7
|5
|12
|42
|41
|+1
|26
|16
|Kozan Bld.
|24
|6
|7
|11
|25
|32
|−7
|25
|2017-18 BAL
|17
|Manavgatspor
|24
|3
|12
|9
|17
|34
|−17
|21
|18
|Kütahyaspor
|24
|5
|6
|13
|26
|44
|−18
|21
|19
|Beylerbeyi
|24
|4
|8
|12
|27
|37
|−10
|20
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