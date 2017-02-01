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Pendik’te kuyuya atılan ‘ceset’ ihbarı polisi harekete geçirdi
Pendik’te kuyuya atılan ‘ceset’ ihbarı polisi harekete geçirdi

Pendik’te bir kuyuda ceset olduğuna dair yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik çemberine alınan kuyuda arama çalışmaları devam ediyor.

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Orman Caddesi’nde bulunan bir kuyuda ceset olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine kuyunun olduğu bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin kuyu içerisinde arama çalışması devam ediyor.

📆 22 Şubat 2017 Çarşamba 17:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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