DÜNYACA ÜNLÜ SOPRANO ZEHRA YILDIZ KARTAL’DA ANILDI

Kartal Belediyesi, Türk Operasının önemli isimlerinden soprano Zehra Yıldız için bir anma programı düzenledi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Heidelberg Operası’nda temsil sonrası geçirdiği beyin kanaması dolayısıyla 12 Aralık 1997’de hayatını kaybeden soprano Zehra Yıldız için bir anma gecesi düzenledi. Kartal Belediyesi ve Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen anma gecesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Geceye Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz’ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, meclis üyeleri, Av. Celal Ülgen ve eşi, gazeteci-yazar Mustafa Mutlu ve eşi, Hakan Aygün ve eşi, Kartal Belediyesi iştirak şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Gençlik Kolları, Kartal’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Zehra Yıldız’ın eşi olan Süha Yıldız ile yüzlerce operasever Kartallı katıldı.

Bu yıl 19’uncusu düzenlen anma gecesinde ünlü orkestra şefi Cem’i Can Deliorman yönetimindeki ZYV (Zehra Yıldız Vakfı) Orkestrası, Zehra Yıldız’ın ses ve görüntüleri eşliğinde sahne aldı. Konserde, Türk operasının genç yıldızları; soprano Nurdan Küçükekmekçi, soprano Gülbin Kunduz Günay, mezzosoprano Dilan Şaka, tenor Caner Akın, bariton Alper Göçeri, bariton Faik Mansuroğlu, bas bariton Oğulcan Yılmaz dinleyici karşısına çıktı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı ve Zehra Yıldız’ın eşi Süha Yıldız “Bu akşam vakıf olarak 19’uncusunu gerçekleştirdiğimiz Zehra Yıldız Anma Gecemize hoş geldiniz. Zehra, fiziki olarak aramızdan ayrılmış olabilir; ama onun işine olan saygısı, çalışma disiplini, sanata olan tutkusu genç kuşaklara mutlaka iletilmeli diye düşünüyorum ve ‘Zehra Yıldız’ adı sanat dünyasında var olmalı. Bu gece burada olmamızı sağlayan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e ve Kartal Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum.”dedi.

“Tiyatroların kundaklandığı bir dönemde opera seyretmekten dolayı büyük bir kıvanç duyuyorum”

Konuşmasında sanatın değerine vurgu yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Zehra Yıldız Vakfı’nın kurucusu, rahmetli Sayın Erdal İnönü idi. Zehra Yıldız, önemli bir opera sanatçısıydı. Değerli bir sanatçıyı Kartal’da anmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kartal Belediyesi geleneksel olarak Zehra Yıldız’ı anarken; Kartal halkını da opera ile buluşturuyor. Heykellerin ucube sayıldığı, tiyatroların kundaklandığı bir dönemde opera seyretmekten dolayı büyük bir kıvanç duyuyorum. Bu güzel etkinliği düzenlediği için de belediye personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Gecenin sonunda Zehra Yıldız Vakfı Başkanı Süha Yıldız Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e Zehra Yıldız’ın fotoğrafının bulunduğu bir tablo takdim etti. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de Yıldız’a çiçek takdiminde bulundu.