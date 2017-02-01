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OVACIK BELEDİYE BAŞKANI’NDAN BAŞKAN ALTINOK ÖZ’E ZİYARET
OVACIK BELEDİYE BAŞKANI’NDAN BAŞKAN ALTINOK ÖZ’E ZİYARET

Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kartal Belediye Başkanı Op.Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.

Maçoğlu’na Kartal Belediyesi yeni hizmet binasında yer alan bazı birimleri gezdiren Başkan Altınok Öz, Kartal Belediyesi’nin AR-GE’si olduğunu vurguladığı TAK Kartal ( Tasarım Araştırma Katılım) hakkında konuklarına bilgi verdi. Daha sonra Kartal Belediyesi Sosyal Medya ekibiyle tanışan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu “ Kardeş belediyemiz olan Kartal Belediyesi’nin böyle güzel çalışmalar yapması bizi çok mutlu etti. Başkan Altınok Öz’e konukseverliği için teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

📆 22 Şubat 2017 Çarşamba 15:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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