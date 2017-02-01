OVACIK BELEDİYE BAŞKANI’NDAN BAŞKAN ALTINOK ÖZ’E ZİYARET

Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kartal Belediye Başkanı Op.Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.

Maçoğlu’na Kartal Belediyesi yeni hizmet binasında yer alan bazı birimleri gezdiren Başkan Altınok Öz, Kartal Belediyesi’nin AR-GE’si olduğunu vurguladığı TAK Kartal ( Tasarım Araştırma Katılım) hakkında konuklarına bilgi verdi. Daha sonra Kartal Belediyesi Sosyal Medya ekibiyle tanışan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu “ Kardeş belediyemiz olan Kartal Belediyesi’nin böyle güzel çalışmalar yapması bizi çok mutlu etti. Başkan Altınok Öz’e konukseverliği için teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.