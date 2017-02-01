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Rıdvan Şükür, Aydos patika Koşusu’na katılıyor.
Rıdvan Şükür, Aydos patika Koşusu’na katılıyor.

Dağcı ve doğa korumacı Rıdvan Şükür, Kartal’da düzenlenen Aydos patika Koşusu’na katılıyor.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen, Herkes için spor federasyonu (HİS) tarafından desteklenen geleneksel Aydos Patika koşusuna katılacak olan Rıdvan Şükür, Doğa sporları tutkunu dostları ile birlikte orman içi patikalarda inişli çıkışlı parkuru tamamlamak için ter dökecek.

İstanbul’un Anadolu yakasındaki en yüksek yeri Aydos ormanında 26 şubat 2017günü düzenlenen geleneksel patika koşusuna katılacak olan Rıdvan Şükür, doğa tutkunu birisi olarak, İstanbul’un en yeşil köşelerinden Aydos ormanlarında koşmanın farklı bir duygu olduğunu belirtti.

📆 22 Şubat 2017 Çarşamba 11:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
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2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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