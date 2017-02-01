Rıdvan Şükür, Aydos patika Koşusu’na katılıyor.

Dağcı ve doğa korumacı Rıdvan Şükür, Kartal’da düzenlenen Aydos patika Koşusu’na katılıyor.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen, Herkes için spor federasyonu (HİS) tarafından desteklenen geleneksel Aydos Patika koşusuna katılacak olan Rıdvan Şükür, Doğa sporları tutkunu dostları ile birlikte orman içi patikalarda inişli çıkışlı parkuru tamamlamak için ter dökecek.

İstanbul’un Anadolu yakasındaki en yüksek yeri Aydos ormanında 26 şubat 2017günü düzenlenen geleneksel patika koşusuna katılacak olan Rıdvan Şükür, doğa tutkunu birisi olarak, İstanbul’un en yeşil köşelerinden Aydos ormanlarında koşmanın farklı bir duygu olduğunu belirtti.