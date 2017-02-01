Harika Matematik Sergisi Sultangazi’de çocukları bekliyor

Matematiğin temel konularının çocuklar için eğlenceli hale getirilmesi amacıyla geometrik cisimlerin somut haller kazandırıldığı Harika Matematik Sergisi 2017 Türkiye turnesine Sultangazi’den başladı.

Matematik dersinin temel konularının eğlenceli, interaktif bir şekilde ele alındığı ve ilköğretim matematik ders öğretim programına uygun olarak hazırlanan Harika Matematik Sergisi 2017 Türkiye turnesine Sultangazi’den başladı. Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu’nda bulunan serginin açılışına Sultangazi Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Dülger, sergi içerisindeki geometrik şekilleri öğrencilere tanıtan öğretmenler ve çok sayıda çocuk katıldı. Her şehirde özenle hazırlanarak yola çıkarılan tırlarla sergileneceği şehirlere getirilen malzemeler arasında bulunan “Dans Eden Geometri”, “Haydi Yuvarla”, “Kule Yapalım”, “Aynadaki Kim” ve “Dev Küp” modülleri ile çocukların eğlence kaynağı oldu. Matematik dersinin öğrenciler için korkulu bir halden çıkması ve eğlenerek öğrenecekleri bir sergi olması hedeflenen etkinlikte soyut matematik şekilleri öğrencilerin gözünde somutlaştırıldı. Sergi içerisinde ayrıca “Da Vinci Learning’nin Atölye” çalışmaları ve “Da Vinci Learning Mobil Sinema” gibi etkinlikler de çocukların keyifli vakit geçirmesine olanak sağladı.

“Matematiğin eğlenceli yüzünü göstermek anlamında çaba ve gayret sarf ediyoruz”

İlçede çocuklar için bir çok faaliyetin hayata geçirildiğini ifade eden Sultangazi Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Dülger, “Sultangazi’de öğrencilerimize matematiği sevdirmek ve matematiğin o korkulu yüzünü değil de eğlenceli yüzünü göstermek anlamında çaba ve gayret sarf ediyoruz. Tüm öğrencilerimizin, gelebilenlerin, gelip burada pratik yaptırmak matematiğin ve geometrinin değişik şekilleriyle karşılaşmalarının hayatlarında ne gibi fayda sağlayacağını ifade ediyoruz. Değişik şekiller, fiziksel dikey ve bükey aynalarla birlikte onların şekil değişikliklerini çocuklara göstererek tabiattaki bu imkanlardan faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Matematiği sevmeyenler için gelmeleri çok doğru olur”

Serginin kendisine faydalı olacağını düşündüğünü belirten Edanur Yıldırım, “Matematikle ilgili oyun oynayarak daha çabuk öğrenmeye çalışıyorum. Matematiği sevmeyenler için gelmeleri çok doğru olur. Geometrik şekillerle oynadım, bir küple, dairelerle birlikte oynadık” dedi.

“Matematiğime yardımcı olacağını düşünüyorum”

Sergiyi gezmeye gelen ilkokul öğrencisi Mahmut Sami, “Bugün zekamızı geliştirecek oyunlar oynadık ve oynamaya devam ediyoruz. Çok mutluyum, arkadaşlarımla, okulumla birlikte geldik. Matematik zaten bir zeka işidir, burada da hepsi zekayla ilgiliydi. Matematiğime yardımcı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Çocukların matematikle sıcak ilişkiler kurmasını sağlayacak olan sergi, 24 Şubat tarihine kadar saat 10.00 ila 17.00’ye kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.