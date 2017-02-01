Soprano Zehra Yıldız Kartal’da anıldı

Türk Operasının önemli isimlerinden soprano Zehra Yıldız, Kartal Belediyesinin düzenlediği geceyle anıldı.

Heidelberg Operası’nda temsil sonrası geçirdiği beyin kanaması dolayısıyla 12 Aralık 1997’de hayatını kaybeden soprano Zehra Yıldız anıldı. Kartal Belediyesi ve Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfının işbirliğiyle düzenlenen anma gecesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Geceye yüzlerce operasever Kartallı katıldı.

Bu yıl 19’uncusu düzenlen anma gecesinde ünlü orkestra şefi Cemil Can Deliorman yönetimindeki ZYV (Zehra Yıldız Vakfı) Orkestrası, Zehra Yıldız’ın ses ve görüntüleri eşliğinde sahne aldı. Konserde, Türk operasının genç yıldızları; soprano Nurdan Küçükekmekçi, soprano Gülbin Günay, mezzosoprano Dilan Şaka, tenor Caner Akın, bariton Alper Göçeri, bariton Faik Mansuroğlu, bas bariton Oğulcan Yılmaz dinleyici karşısına çıktı.

Anma gecesine eşiyle birlikte gelen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Zehra Yıldız Türkiye’nin önemli bir opera sanatçısıydı. Değerli bir sanatçıyı Kartal’da anmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleneksel olarak Kartal Belediyesi zaten Zehra Yıldız’ı anarken operayı da Kartal halkıyla buluşturuyor. Bu güzel etkinliği düzenlediği için belediye personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Zehra Yıldız kimdir?

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümünden 1983 yılında mezun olan Zehra Yıldız, aynı yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi ailesine katılarak ilk kez ‘Venedik’te Bir Gece’ opereti ile sahneye çıktı. 1984’te İtalya’daki La Boheme yarışmasında ’Mimi’ rolü ile ilk beş soprano arasına girdi. Antonietta Stella, Lia Guarini, Carlo Bergonzi, Renato Gavarini gibi ünlü sanatçılarla çalışan sanatçı, “Hoffmann’ın Masalları”, “Madama Butterfly”, “Otello”, “Maskeli Balo”, “Aida” operalarında baş kadın oyuncu rolünü üstlendi. Zehra Yıldız, 1994-95 sezonunda Kültür Bakanlığı tarafından “Yılın En Başarılı Kadın Opera Sanatçısı” unvanına değer bulundu. Sanatçı, 1995-96 mevsiminde Almanya’da oynadığı “Uçan Hollandalı” operasındaki Senta rolü ile ünlü “Opern Welt” dergisinde yılın en başarılı sanatçıları arasında yer aldı. Almanya’nın iki ayrı opera evinde “Salome” ve“Fidelio” temsillerinde baş kadın rolünde sahne almış olan sanatçı, İstanbul da ise son kez “Tosca” temsiliyle belleklerde ayrı bir yer tutmuştu.