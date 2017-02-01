Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Belediye, Manşet » Soprano Zehra Yıldız Kartal’da anıldı
Soprano Zehra Yıldız Kartal’da anıldı
Soprano Zehra Yıldız Kartal’da anıldı

Türk Operasının önemli isimlerinden soprano Zehra Yıldız, Kartal Belediyesinin düzenlediği geceyle anıldı.
Heidelberg Operası’nda temsil sonrası geçirdiği beyin kanaması dolayısıyla 12 Aralık 1997’de hayatını kaybeden soprano Zehra Yıldız anıldı. Kartal Belediyesi ve Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfının işbirliğiyle düzenlenen anma gecesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Geceye yüzlerce operasever Kartallı katıldı.
Bu yıl 19’uncusu düzenlen anma gecesinde ünlü orkestra şefi Cemil Can Deliorman yönetimindeki ZYV (Zehra Yıldız Vakfı) Orkestrası, Zehra Yıldız’ın ses ve görüntüleri eşliğinde sahne aldı. Konserde, Türk operasının genç yıldızları; soprano Nurdan Küçükekmekçi, soprano Gülbin Günay, mezzosoprano Dilan Şaka, tenor Caner Akın, bariton Alper Göçeri, bariton Faik Mansuroğlu, bas bariton Oğulcan Yılmaz dinleyici karşısına çıktı.
Anma gecesine eşiyle birlikte gelen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Zehra Yıldız Türkiye’nin önemli bir opera sanatçısıydı. Değerli bir sanatçıyı Kartal’da anmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleneksel olarak Kartal Belediyesi zaten Zehra Yıldız’ı anarken operayı da Kartal halkıyla buluşturuyor. Bu güzel etkinliği düzenlediği için belediye personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Zehra Yıldız kimdir?
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümünden 1983 yılında mezun olan Zehra Yıldız, aynı yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi ailesine katılarak ilk kez ‘Venedik’te Bir Gece’ opereti ile sahneye çıktı. 1984’te İtalya’daki La Boheme yarışmasında ’Mimi’ rolü ile ilk beş soprano arasına girdi. Antonietta Stella, Lia Guarini, Carlo Bergonzi, Renato Gavarini gibi ünlü sanatçılarla çalışan sanatçı, “Hoffmann’ın Masalları”, “Madama Butterfly”, “Otello”, “Maskeli Balo”, “Aida” operalarında baş kadın oyuncu rolünü üstlendi. Zehra Yıldız, 1994-95 sezonunda Kültür Bakanlığı tarafından “Yılın En Başarılı Kadın Opera Sanatçısı” unvanına değer bulundu. Sanatçı, 1995-96 mevsiminde Almanya’da oynadığı “Uçan Hollandalı” operasındaki Senta rolü ile ünlü “Opern Welt” dergisinde yılın en başarılı sanatçıları arasında yer aldı. Almanya’nın iki ayrı opera evinde “Salome” ve“Fidelio” temsillerinde baş kadın rolünde sahne almış olan sanatçı, İstanbul da ise son kez “Tosca” temsiliyle belleklerde ayrı bir yer tutmuştu.

📆 22 Şubat 2017 Çarşamba 10:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

BAĞLANTILAR

anma kartalda mutlu merkezi chp baskan proje baskani Eğitim cocuk yeni futbol ziyaret tuzla kartalspor Belediye şimşek Altinok yazici gunu oz kaza sultanbeyli GÜNCEL parti kadikoy mehmet Sancaktepe sadi mac kartal maltepe Spor huseyin turkiye ak ahmet meclis pendik belediyesi istanbul universitesi koleji yardim Sağlık