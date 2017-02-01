Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Genel, Manşet, Politika, Sivil Toplum » Hüseyin Karakaya’ya referandum için yurtdışında önemli görev!
Hüseyin Karakaya’ya referandum için yurtdışında önemli görev!
Hüseyin Karakaya’ya referandum için yurtdışında önemli görev!

İBB ve Kartal Belediye Ak Parti Meclis Üyesi Hüseyin Karakaya, Ukrayna-Kiev Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak görevlendirildi.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandum İstanbul Milletvekili Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa YENEROĞLU, imzalı görevlendirme yazısıyla Hüseyin Karakaya Ukrayna-Kiev Petersburg Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak belirlendi.

Görevlendirme yazısında. “Ukrayna-Kiev Petersburg Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak şahsınızı görevlendirmiş bulunmaktayız. Anayasa referandumu oylamasıyla ilgili Ukrayna’da yürütülecek çalışmaların kapsamlı bir şekilde planlanması, programlanması ve uygulanmasının olmazsa olmaz koşulu, sizlerin ekip bütünlüğü içerisinde özverili ve gayretli çalışması olacaktır. Sandıklarda ‘EVET’ tercihinin ezici çoğunlukta çıkması için yüksek motivasyon ve disiplin içerisinde var gücümüzle çalışarak yurt dışında yapılan son seçimlerde aldığımız oy sayısını artırmamız elzemdir. Referandum sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin halkımızın büyük çoğunluğu tarafından kabul edildiği bir Türkiye’ye birlikte şahit olmak ümidiyle çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifade edildi.

📆 21 Şubat 2017 Salı 17:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

BAĞLANTILAR

proje oz ak mac baskan sultanbeyli universitesi koleji şimşek kaza yazici sadi kadikoy yeni kartal Sağlık pendik kartalspor Belediye parti Altinok ahmet GÜNCEL maltepe chp istanbul yardim merkezi meclis mehmet baskani Eğitim mutlu ziyaret cocuk Spor belediyesi Sancaktepe turkiye huseyin kartalda anma futbol tuzla gunu