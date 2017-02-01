Hüseyin Karakaya’ya referandum için yurtdışında önemli görev!

İBB ve Kartal Belediye Ak Parti Meclis Üyesi Hüseyin Karakaya, Ukrayna-Kiev Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak görevlendirildi.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandum İstanbul Milletvekili Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa YENEROĞLU, imzalı görevlendirme yazısıyla Hüseyin Karakaya Ukrayna-Kiev Petersburg Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak belirlendi.

Görevlendirme yazısında. “Ukrayna-Kiev Petersburg Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak şahsınızı görevlendirmiş bulunmaktayız. Anayasa referandumu oylamasıyla ilgili Ukrayna’da yürütülecek çalışmaların kapsamlı bir şekilde planlanması, programlanması ve uygulanmasının olmazsa olmaz koşulu, sizlerin ekip bütünlüğü içerisinde özverili ve gayretli çalışması olacaktır. Sandıklarda ‘EVET’ tercihinin ezici çoğunlukta çıkması için yüksek motivasyon ve disiplin içerisinde var gücümüzle çalışarak yurt dışında yapılan son seçimlerde aldığımız oy sayısını artırmamız elzemdir. Referandum sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin halkımızın büyük çoğunluğu tarafından kabul edildiği bir Türkiye’ye birlikte şahit olmak ümidiyle çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifade edildi.