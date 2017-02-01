Şehit Fethi Sekin’in adı Eyüp’te yaşayacak

Eyüp Belediyesi tarafından Göktürk’te yapımı tamamlanan parka Şehit Polis Fethi Sekin adı verildi. Başkan Aydın, “Bu millet bağrından her zaman Fethi Sekinler çıkarmıştır” dedi.

İzmir’de geçtiğimiz ay düzenlenen hain saldırıda hayatını feda ederek büyük bir katliamı önleyen kahraman Polis Fethi Sekin’in ismi Eyüp’te bir parka verildi. Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Bu millet bağrından her zaman Fethi Sekin’ler çıkarmıştır” dedi.

Eyüp Göktürk’te yapımı tamamlanan parka Şehit Polis Fethi Sekin adı verildi. Park açılışına Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Faik İçmeli katıldı.

Şehit Fethi Sekin’in köylülerinin de katıldığı programda mehter takımı açılış öncesi mini bir konser verdi.

Fethi Sekin’in kişiliği ve ülkesi için yaptıklarıyla önemli bir sembol haline geldiğini söyleyen Başkan Aydın, “Biz bu parkımızla, onun ismini görenlerin onu hatırlamasını istedik. Burayı ziyaret edenler Fethi Sekin’in fedakarlığını hissetsin, onun yaptığı kahramanlık dilden dile dolaşsın istiyoruz. Yeni Fethi Sekin’ler yetişsin istiyoruz. Bu millet bağrından her zaman Fethi Sekinler çıkarmıştır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’nın açılış kurdalesi kesildi. Belediye Başkanı Remzi Aydın, törene katılan öğrenciler ile basketbol oynadı.