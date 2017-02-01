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AJANS PRESS GROUP’TAN BİR İLK DAHA
AJANS PRESS GROUP’TAN BİR İLK DAHA

Ajans Press Group teknolojik yatırımlarını sürdürüyor. Medya takibinin öncü kuruluşları arasında yer alan Ajans Press ve PRNet konuşmaları text’e çeviren programı devreye aldı. Televizyon takibi konusunda ARGE çalışmalarına hız veren Ajans Press Group, konuşmaları text’e çeviren teknolojisiyle beraber televizyon takibine yeni bir boyut kazandırdı.

SES VE TEKNOLOJİNİN BULUŞMASI

Ses tanıma ve Speech Recognition gibi adlandırmalara sahip olan konuşma tanıma teknolojisi, insan sesi ile aksiyon alınmasını sağlıyor. Sesi otomatik olarak yazıya dönüştüren speech to text teknolojisi, yazılı basın takibinde yer alan OCR (Optical Character Recognition) sistemiyle benzerlik göstermekte. Konuşulan kelimeleri text’e çeviren teknolojiyle beraber cihazları sesli komutlarla yönetme imkânı da doğuyor. Ajans Press Group’un uygulamaya aldığı program, izlenen kanallar bazında yüzde 96’nın üzerinde başarı yakaladı. Program sisteme tanımlanan keyword’leri yüksek başarı oranıyla yakalarken, takip edilen TV kanal sayısında yüzde 25 artış sağladı. Ajans Press Group’un TV takibine yeni bir boyut kazandıran bu teknolojik yatırımı, sektöre farklı bir boyut kazandırırken, ARGE çalışmalarıyla, proje geliştirilmeye uygun hale getirildi. Teknolojik yatırımın desteklediği diller arasında ise, Türkçe’nin yanında, İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca ve Azerice yer alıyor.

📆 21 Şubat 2017 Salı 15:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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