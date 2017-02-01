“Uyku Laboratuvarı”

Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesinde Uyku Laboratuvarı Hizmet Vermeye Başladı.

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesinde uyku bozukluklarıyla ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla kurulan “Uyku Laboratuvarı” hizmet vermeye başladı.

Uyku Laboratuvarları, hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir tüm verilerinin elektronik ortama sonradan incelenmek üzere arşivlendiği yerdir. Ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel bir odada hasta uyurken gece boyu izlenir ve kayıt işlemleri gerçekleştirilir.

Uykuda; horlama ve nefes kesilmesi olan, nefes darlığı ve nefes durması olan, boğulma hissi ile uyanan, gündüz aşırı uyku hali olan, uykuda anormal bacak hareketleri olan, uyku esnasında diş gıcırdatan ve değişik hareketlerde bulunan hastalar uyku laboratuvarında incelenmesi gereken hastalardır.

Göğüs Hastalıkları Kliniğinde polisomnografik inceleme (uyku sırasında beyin ve bedende oluşan değişikliklerin kaydedilerek, analiz edildiği yöntem) sonucunda uyku apne sendromu (uykuda solunumun on saniyeden uzun süreli durması) saptanan hastaların takip ve tedavileri de yine uyku laboratuvarlarında yapılmaktadır.