Ahmet Şimşek’te yeteneğe uygun eğitim veriliyor.

İstanbul Kartal’daki Ahmet Şimşek Koleji’nde, “Her çocuğun yeteneklerine uygun eğitim alma hakkı vardır” sloganıyla gerçekleştirilen “Yetenek Akademisi” projesiyle öğrencilerin yetenekleri keşfediliyor, kendilerini tanımaları sağlanıyor, yeteneklerine göre destekleyici eğitim verilerek yetenekleri ortaya çıkarılıyor. “Yetenek Akademisi” projesi kapsamında koç öğretmenler de devreye giriyor ve ailelere danışmanlık yapıyor.

“Her çocuk yeteneklidir, yeteneklerine uygun eğitim almalıdır.”

Başarılarla dolu 30 yıllık bir geçmişi bulunan kolejin Kurucusu Ahmet Şimşek projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde birçok çocuk, geleceğini yeteneklerinin farkına varamadan oluşturmaktadır. Eğitimle ilgili bilimsel gerçekler, yeteneklerin önemsenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Okulların en önemli görevlerinden birisi de öğrencileri tüm yönleriyle tanıyarak, ihtiyaç duydukları eğitimsel destekleri sunmaktır. Bu nedenle, onlardaki yeteneklerin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Yetenekler hem okul başarısı için, hem de gelecekteki kariyer planlamaları için çok önemlidir. Okulumuz geçmişten gelen değer, birikim ve yeni vizyonuyla öğrencilerimizin önünü açacak, onları geleceğe hazırlayacaktır. Her çocuk yeteneklidir ve yeteneklerine uygun eğitim alma hakkına sahiptir. Ailelerimizin de desteğiyle ülkemizin aydınlık yarınlarını oluşturacağız.” dedi.

“Fidanlarımız meyve veren ağaçlara dönüşecek.”

Öğrencilerdeki baskın yeteneklerin ortaya çıkartılması, ilgi alanlarının belirlenmesi ve motivasyonlarının en üst düzeyde tutulması temeline dayanan ‘Yetenek Akademisi’ projesinin daha verimli hale getirilmesi için gereken özenin gösterildiğini de sözlerine ekleyen Ahmet Şimşek şunları söyledi; “Tüm aktif çalışmalarımızı alanında yeterliliği olan öğretmen kadromuzun destek ve yardımlarıyla sürdürüyoruz. ‘Yetenek Akademisi’ projemizde Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, İç Mimarlık, Piyano, Keman, Gitar, Bateri, Şan, Dans, Mental Aritmetik, Satranç, Yüzme, Voleybol, Futbol, Basketbol, Jimnastik, Zumba, Pilates, Step, Aerobik, Masa Tenisi, Drama, Tiyatro gibi alanları kapsayan 24 etkinlik kulübümüz var. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalar başlangıç olarak görülse de, dikmeye başladığımız fidanlarımız önümüzdeki yıllarda meyve veren ağaçlara dönüşecek, meyvelerini de hep birlikte toplayacağız.”