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Kartal Gazetesi » Kültür-Sanat, Manşet » Piyanist Cana Gürmen’i Kartallı sanatseverlerle buluşturuyor.
Piyanist Cana Gürmen’i Kartallı sanatseverlerle buluşturuyor.
Piyanist Cana Gürmen’i Kartallı sanatseverlerle buluşturuyor.

CİHAT AŞKIN VE CANA GÜRMEN KULAKLARIN PASINI SİLMEYE GELİYOR.

 Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ile piyanist Cana Gürmen’i Kartallı sanatseverlerle buluşturuyor.

22 Şubat Çarşamba günü saat: 20.00’da Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konserde; Klasik Batı Müziği eserlerinin yanı sıra; Türk bestecilerinin keman ve piyanoya uyarlanmış eserleri, sanatçılar tarafından icra edilecek.

Etkinliğimize tüm halkımız davetlidir.

Saat: 20.00

Tarih: 22 Şubat Çarşamba 2017

Yer: Soğanlık Kültür Merkezi

📆 21 Şubat 2017 Salı 14:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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