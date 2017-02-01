Piyanist Cana Gürmen’i Kartallı sanatseverlerle buluşturuyor.

CİHAT AŞKIN VE CANA GÜRMEN KULAKLARIN PASINI SİLMEYE GELİYOR.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ile piyanist Cana Gürmen’i Kartallı sanatseverlerle buluşturuyor.

22 Şubat Çarşamba günü saat: 20.00’da Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konserde; Klasik Batı Müziği eserlerinin yanı sıra; Türk bestecilerinin keman ve piyanoya uyarlanmış eserleri, sanatçılar tarafından icra edilecek.

Etkinliğimize tüm halkımız davetlidir.

Saat: 20.00

Tarih: 22 Şubat Çarşamba 2017

Yer: Soğanlık Kültür Merkezi