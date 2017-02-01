Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ile piyanist Cana Gürmen’i Kartallı sanatseverlerle buluşturuyor.
22 Şubat Çarşamba günü saat: 20.00’da Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konserde; Klasik Batı Müziği eserlerinin yanı sıra; Türk bestecilerinin keman ve piyanoya uyarlanmış eserleri, sanatçılar tarafından icra edilecek.
Etkinliğimize tüm halkımız davetlidir.
Saat: 20.00
Tarih: 22 Şubat Çarşamba 2017
Yer: Soğanlık Kültür Merkezi
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|24
|13
|8
|3
|34
|14
|+20
|47
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|25
|12
|9
|4
|44
|25
|+19
|45
|Play-off
|3
|Altay
|25
|11
|10
|4
|41
|24
|+17
|43
|4
|Van Bş. Bld.
|25
|10
|10
|5
|26
|24
|+2
|40
|5
|Gölcükspor
|25
|10
|9
|6
|31
|26
|+5
|39
|6
|Çorum Bld.
|25
|10
|8
|7
|34
|22
|+12
|38
|7
|Ankara Demirspor
|25
|9
|11
|5
|35
|28
|+7
|38
|8
|Bayburt GÖİ
|25
|9
|9
|7
|30
|24
|+6
|36
|9
|Kızılcabölükspor
|25
|8
|9
|8
|24
|24
|0
|33
|10
|Erzin Bld.
|25
|9
|6
|10
|24
|34
|−10
|33
|11
|24 Erzincanspor
|24
|7
|10
|7
|24
|23
|+1
|31
|12
|Tekirdağspor
|25
|7
|9
|9
|23
|31
|−8
|30
|13
|Kartalspor
|25
|8
|5
|12
|25
|31
|−6
|29
|14
|Cizrespor
|25
|6
|9
|10
|19
|33
|−14
|27
|15
|Karacabey Birlikspor
|24
|7
|5
|12
|42
|41
|+1
|26
|16
|Kozan Bld.
|24
|6
|7
|11
|25
|32
|−7
|25
|2017-18 BAL
|17
|Manavgatspor
|24
|3
|12
|9
|17
|34
|−17
|21
|18
|Kütahyaspor
|24
|5
|6
|13
|26
|44
|−18
|21
|19
|Beylerbeyi
|24
|4
|8
|12
|27
|37
|−10
|20
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