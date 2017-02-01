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“Yazarların Cumhurbaşkanı Vedat Günyol”
“Yazarların Cumhurbaşkanı Vedat Günyol”

VEDAT GÜNYOL 1. DENEME ÖDÜLÜ 5 MART’TA SAHİBİNİ BULACAK.

Kartal Belediyesi’nin; çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlediği deneme yarışmasında sona gelindi. “Yazarların Cumhurbaşkanı” Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve genç yazarları desteklemek amacıyla düzenlenen Vedat Günyol 1. Deneme Ödülü, 5 Mart’ta sahibini bulacak.

İstanbul Barosu, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Kırmızı Kedi Yayınevi’nin de destek verdiği yarışmaya katılan 75 deneme, Celal Ülgen, Haluk Hepkon, Hüseyin Özbek, Av. Hüsnü Yeşilyurt, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda yarışmayı kazanan yazar ve eseri, Kartal Belediyesi’nin düzenleyeceği törenle ödüllendirilecek. Ödül töreni,

5 Mart 2017 Pazar günü 13.00 – 17.00 saatleri arasında Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Vedat Günyol 1. Deneme Ödülü töreni:

Tarih: 5 Mart 2017

Saat : 13.00 – 17.00

Yer  : Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

📆 21 Şubat 2017 Salı 12:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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