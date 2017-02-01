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Maltepe’deki ibadethaneler dezenfekte edildi
Maltepe’deki ibadethaneler dezenfekte edildi

Maltepe Belediyesi ilçe genelindeki 77 ibadethanede, ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, kent zararlılarına karşı yürütülen mücadele kapsamında, ilçede bulunan 75 cami, 1 cemevi ve 1 kilisenin de aralarında bulunduğu 77 ibadethanede, ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Sağlık Bakanlığınca, halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış ithal biyodisal ilaçlar kullanılarak yapılan dezenfekte çalışmasıyla ilgili bilgi veren Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki taleplere cevap vereceklerini, ilaçlama talebi için 441 21 46 numaralı telefondan kendileriyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirttiler.

📆 21 Şubat 2017 Salı 11:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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