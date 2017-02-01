Maltepe’deki ibadethaneler dezenfekte edildi

Maltepe Belediyesi ilçe genelindeki 77 ibadethanede, ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, kent zararlılarına karşı yürütülen mücadele kapsamında, ilçede bulunan 75 cami, 1 cemevi ve 1 kilisenin de aralarında bulunduğu 77 ibadethanede, ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Sağlık Bakanlığınca, halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış ithal biyodisal ilaçlar kullanılarak yapılan dezenfekte çalışmasıyla ilgili bilgi veren Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki taleplere cevap vereceklerini, ilaçlama talebi için 441 21 46 numaralı telefondan kendileriyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirttiler.