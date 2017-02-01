CHP’li Gençlerden Sonuç Bildirgesi

BAŞKAN ALTINOK ÖZ CHP’Lİ GENÇLERİN EĞİTİM KAMPINI ZİYARET ETTİ.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal Gençlik Örgütü tarafından düzenlenen 1. Eğitim ve Strateji Kampı’nı ziyaret etti. Başkan Altınok Öz, burada gençlerle uzun süre sohbet etti.

Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen eğitim kampında CHP’li gençler, referandum sürecinde gençlik örgütü olarak yapacakları çalışmaları masaya yatırdı. İki gün süren kampa Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekili İlhan Cihaner, İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve Derya Şentürk katıldı.

CHP’li Gençlerden Sonuç Bildirgesi

Kampın sonunda, CHP Kartal Gençlik Kolları Başkanı Uğur Temel’in öncülüğünde hazırlanan sonuç bildirgesinde, Kartal’da CHP’li gençlerin ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemine hayır’ dedikleri ifade edildi. Bildirgede, genç nüfusun eğitim ve işsizlik sorunlarına dikkat çekilerek teklif edilen sistemin, bu sorunların çözümünü sağlayamayacağı vurgulandı.