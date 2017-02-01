Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal Gençlik Örgütü tarafından düzenlenen 1. Eğitim ve Strateji Kampı’nı ziyaret etti. Başkan Altınok Öz, burada gençlerle uzun süre sohbet etti.
Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen eğitim kampında CHP’li gençler, referandum sürecinde gençlik örgütü olarak yapacakları çalışmaları masaya yatırdı. İki gün süren kampa Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekili İlhan Cihaner, İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve Derya Şentürk katıldı.
CHP’li Gençlerden Sonuç Bildirgesi
Kampın sonunda, CHP Kartal Gençlik Kolları Başkanı Uğur Temel’in öncülüğünde hazırlanan sonuç bildirgesinde, Kartal’da CHP’li gençlerin ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemine hayır’ dedikleri ifade edildi. Bildirgede, genç nüfusun eğitim ve işsizlik sorunlarına dikkat çekilerek teklif edilen sistemin, bu sorunların çözümünü sağlayamayacağı vurgulandı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|24
|13
|8
|3
|34
|14
|+20
|47
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|25
|12
|9
|4
|44
|25
|+19
|45
|Play-off
|3
|Altay
|25
|11
|10
|4
|41
|24
|+17
|43
|4
|Van Bş. Bld.
|25
|10
|10
|5
|26
|24
|+2
|40
|5
|Gölcükspor
|25
|10
|9
|6
|31
|26
|+5
|39
|6
|Çorum Bld.
|25
|10
|8
|7
|34
|22
|+12
|38
|7
|Ankara Demirspor
|25
|9
|11
|5
|35
|28
|+7
|38
|8
|Bayburt GÖİ
|25
|9
|9
|7
|30
|24
|+6
|36
|9
|Kızılcabölükspor
|25
|8
|9
|8
|24
|24
|0
|33
|10
|Erzin Bld.
|25
|9
|6
|10
|24
|34
|−10
|33
|11
|24 Erzincanspor
|24
|7
|10
|7
|24
|23
|+1
|31
|12
|Tekirdağspor
|25
|7
|9
|9
|23
|31
|−8
|30
|13
|Kartalspor
|25
|8
|5
|12
|25
|31
|−6
|29
|14
|Cizrespor
|25
|6
|9
|10
|19
|33
|−14
|27
|15
|Karacabey Birlikspor
|24
|7
|5
|12
|42
|41
|+1
|26
|16
|Kozan Bld.
|24
|6
|7
|11
|25
|32
|−7
|25
|2017-18 BAL
|17
|Manavgatspor
|24
|3
|12
|9
|17
|34
|−17
|21
|18
|Kütahyaspor
|24
|5
|6
|13
|26
|44
|−18
|21
|19
|Beylerbeyi
|24
|4
|8
|12
|27
|37
|−10
|20
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