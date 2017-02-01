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CHP’li Gençlerden Sonuç Bildirgesi
CHP’li Gençlerden Sonuç Bildirgesi

BAŞKAN ALTINOK ÖZ CHP’Lİ GENÇLERİN EĞİTİM KAMPINI ZİYARET ETTİ.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal Gençlik Örgütü tarafından düzenlenen 1. Eğitim ve Strateji Kampı’nı ziyaret etti. Başkan Altınok Öz, burada gençlerle uzun süre sohbet etti.

Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen eğitim kampında CHP’li gençler, referandum sürecinde gençlik örgütü olarak yapacakları çalışmaları masaya yatırdı. İki gün süren kampa Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekili İlhan Cihaner, İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve Derya Şentürk katıldı.

CHP’li Gençlerden Sonuç Bildirgesi

Kampın sonunda, CHP Kartal Gençlik Kolları Başkanı Uğur Temel’in öncülüğünde hazırlanan sonuç bildirgesinde, Kartal’da CHP’li gençlerin ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemine hayır’ dedikleri ifade edildi. Bildirgede, genç nüfusun eğitim ve işsizlik sorunlarına dikkat çekilerek teklif edilen sistemin, bu sorunların çözümünü sağlayamayacağı vurgulandı.

📆 21 Şubat 2017 Salı 10:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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