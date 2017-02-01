Kartalspor’un hocası Kolgu, zorlu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız

Kartalspor teknik direktörü Önder Deniz Kolgu, Manavgatspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada, takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu dile getirirken, büyük bir mücadele içerisinde olduklarını, oyuncularının daha fazla konsantrasyonuyla bu büyük mücadeleden alınlarının akıyla çıkacaklarını söyledi.

Kolgu; Takımımın ortaya koyduğu mücadeleden son derece memnunum. Yaklaşık dokuz gün içerisinde oynadığımız üç tane birbirinden zorlu karşılaşmadan, özellikle ikisinin deplasmanda olması sebebiyle alınan 7 puan beni son derece memnun etti.

Manavgatspor karşısında bireysel hatalar oyunun bizim lehimize kopmasını engelledi, ama bununla beraber sürekli söylediğim bir şey var bu maçta tekrardan kendi gösterdiği için söylemeden geçemeyeceğim. “Bizim en büyük rakibimiz yine kendimiziz” Hakemlere de fırsat vermemeliyiz. Özellikle son 3-4 hafta da hakemlerin takımımın üzerinde negatif etki edecek düdüklere imza atmaları son derece canımı sıkıyor. Aytek’in gördüğü ikinci sarı kartı kabullenmek mümkün değil, maçtan sonra hakemin bana kendi ifadesi aynen şöyleydi, “Hocam içime sindiremedim ama bir kere çıkartmış bulundum” !!!

Tekrar tekrar söylüyorum, büyük bir mücadele içerisindeyiz ve bu büyük mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız. Ama oyuncularımın şunun farkına varması lazım, bazen konsantrasyonu daha fazla arttırıp, daha fazla oyunun içerisinde kalmak gerekiyor. Hakemin verdiği kararlardan bu kadar etkilenmemeleri lazım, devam etmeleri lazım. Şu da bir gerçektir özellikle Cizre maçında oyunu kopartacak penaltının verilmemesi, Erzin maçında sürekli kendi yarı alanımızın sağında ve solunda hakemin aleyhimize düdükler çalması ve Manavgatspor maçında tüm ikili mücadelelerde lehimize bir tane çalmaması ve sürekli rakibe çalması, bir yerde çocuklarında sinir sistemini etkiliyor. Ama tekrar söylüyorum Kartalspor’un bu mücadelede bir tane rakibi var oda kendi.

Bu karşılaşmada da gene bir oyuncu kaybettik, sürekli aynı şeyleri söylüyoruz 11 kişi sahaya çıkıyorsak eksik değiliz ama devamlılıkta çok önemli.