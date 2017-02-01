GENÇ KATA TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONU

Bulgaristan’daki Avrupa Şampiyonası’nın ikinci gününde ümit-genç erkek kata takımı şampiyonluk sevinci yaşadı. Türkiye, bir altın çıkardığı günde üç gümüş, iki de bronz madalya hanesine yazdırdı.

SOFYA

17-19 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 44. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nın ikinci gününde takım kata müsabakaları ile gençler kumite mücadeleleri yapıldı. Mehmet Batuhan Özdemir, Enes Özdemir ve Kutluhan Duran’dan oluşan ümit-genç erkek kata takımı, çıktığı final müsabakasında İtalya’yı yenerek Türkiye’ye ikinci altını kazandırdı.Organizasyonun ikinci gününde yapılan diğer müsabakalarda ise Türkiye üç gümüş, iki de bronz madalya kazanarak madalya sayısını dokuza yükseltti.

Final yolunda önce Ukrayna’yı 5-0 yenerek galibiyet serisine başlayan kata takımı, ikinci turda da Sırbistan’ı 4-1 ile geçerek yarı finale kaldı. Final öncesi son adımda Rusya’ya da şans tanımayan ekip, 3-2’lik skorla final biletini kaptı. Organizasyonun akşam seansında yapılan finallerde rakibinin Sochin katasına karşılık Unsu ile tatamiye çıkan genç katacılar, İtalya’yı da 4-1 mağlup ederek kürsünün zirvesine çıktı.

Şampiyonaya bu yıl dahil edilen 21 yaş altı takım kata müsabakalarında Türkiye iki gümüş çıkardı. Ümit-genç takım katada son dünya şampiyonu, Avrupa üçüncüsü kata ekibi 21 yaş altı kategorisinde çıktığı ilk turnuvada ikinciliğe uzandı. Yusuf Yağız Ücebakan, Emre Vefa Göktaş ve Cengizhan Koca’dan oluşan kata takımı, İtalya ile girdikleri final mücadelesinden mağlup ayrılarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 21 yaş altı bayan kata takımında ise Ayça Düzgel, Meryem Mazlum ve Pınar Yalçıntekin ekibi, finalde İtalya’ya mağlup olarak kürsünün ikinci sırasında adım attı.

Ümitler 47 kiloda son Avrupa şampiyonu Duygu Yemenici, gençler 48 kilo kategorisinde yarıştığı Sofya’da ikincilikte kaldı. Geçtiğimiz yıl Güney Kıbrıs’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda bu sıklette Avrupa üçüncüsü olan Slovak Veisova Dominika ile finalde karşılaşan Yemenici, rakibine 2-1 mağlup olarak gümüş madalyayı boynuna astı.

Gençler +76 kilo çeyrek finalinde Fransız rakibine yenilerek repesajda yoluna devam eden son ümit +70 Avrupa üçüncüsü Ömer Faruk Arslan, iki tur ilerlediği repesajın final mücadelesinde Belaruslu rakibini 6-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası’nda iki tur ilerleyen genç 55 kiloda Fuat Demirel, çeyrek final maçında İtalyan rakibine mağlup oldu. Rakibinin finale çıkmasıyla üçüncülük için tekrar tatamiye gelen Demirel, repesajın ilk turunda İsrailli, ikinci turunda da Bosnalı rakiplerini devirerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Organizasyonun son gününde (bugün) 21 yaş altı kategorisinde kumite mücadeleleri yapılacak. Final karşılaşmaları saat 14.30’da başlayacak.