OSMANLI OCAKLARI İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI HALK OYLAMASI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Cumhur Başkanlığı sistemini içeren Anayasa paketi önce Meclisten sonra Cumhur Başkanı R.Tayyip Erdoğan’ın onayından geçti. Türkiye nisan ayında Sandığa gidecek.

Referandum sürecine girilmesi ile birlikte, Ülkenin Önde gelen STK ‘larından biri olan Osmanlı ocakları İstanbul İl Başkanlığı Olarak, Referandum süresince halkı bilinçlendirme seferberliği başlattı.

Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanı Halit Yalçın Yazıcı, ‘’Biz Osmanlı torunları olarak Osmanlı medeniyetini, ahlakını, Osmanlı ilkelerini benimsemiş Devletine milletine bağlı bir kuruluşuz.

Bunun için Halk oylaması süresince bizler de ülkemizin ve milletimizin bekası için tüm teşkilatlarımızla birlikte, daha güçlü , olan bir Türkiye’de Milletimizin refahının huzurunun ve birlik, beraberliğinin devamı için Osmanlı Ocakları olarak Halk oylamasına (EVET) seferberliği başlattık.’’

Diye konuşan İl Başkanı Yazıcı, sözlerini şöyle devam etti.

‘Ülkemizin son zamanlarda yaşamış olduğu olumsuz olaylar millet olarak hepimizi üzmüş canımızı yakmıştır.

Başkanlık sistemi ile ülkemizin yeniden refaha, huzura erişmesi için bizlerde Osmanlı ocakları olarak elimizden ziyade gövdemizi taşın altına koyduk. Vatanımız ve milletimizin bekası için nisan ayında yapılacak olan halk oylamasında (EVET) diyeceğiz’ diye konuştu.