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ÖMER ŞAHAN’DAN TARİHİ KONUŞMA
ÖMER ŞAHAN’DAN TARİHİ KONUŞMA

Mecliste tarihi bir konuşma yapan Ömer Şahan, “Referandum sürecinin sonunda yine aynı ülkede yaşayacağımız ve aynı topraklarda yaşamamız gerektiğini hepimizin bileceği kanaatindeyim. Referandumdan hangi sonuç çıkarsa çıksın, milletimizin verdiği her türlü karara biz başımız gözümüz üstüne diyerek mutlaka saygı göstermek zorundayız.”

Kadıköy Belediye Meclisi Şubat ayı görüşmelerinde söz alan Kadıköy Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve İBB Meclis Üyesi Ömer Şahan, referandum süreci ile ilgili evet ve hayırcılara yönelik deyim yerindeyse tam da ders niteliğinde bir konuşma yaptı. CHP’li meclis üyesinin eleştirilerine cevap veren Şahan, ”Yarın beraber yaşayacağımızı ve birlikte olacağımızı, inşallah aynı mecliste çalışmaya devam edeceğimizi düşünerek bu süre zarfı içerisinde hem belediye meclis çalışmalarında hem de Kadıköy’ün daha müreffeh olması için birlikte karar alacağımızı bilmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum.”

ÖMER ŞAHAN’DAN TARİHİ KONUŞMA

Konuşması sırasında gayet sakin olan ve son sözü söylediğinde CHP’li meclis üyelerinin de alkışladığı Kadıköy Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Ömer Şahan, “Yasal yöntemlerle hem evet için çalışan demokrasi yanlıları hem de hayır için mücadele eden arkadaşlarımız kendi özgür iradeleriyle bir emek ortaya koyacaklar. Ama nihai kararı her zaman olduğu gibi milletimiz sandıkta verecektir. Tabi bu süreç inşallah gergin geçmez. İnşallah sıkıntılı geçmez. İnşallah birbirimizi üzecek, birbirimizin kişilik haklarına saygısızlık getirecek bir sürece dönüşmez diye ümit ediyorum. Kadıköy’de de bu referandum sürecinin sonunda yine aynı ülkede yaşayacağımız ve aynı topraklarda yaşamamız gerektiğini hepimizin bileceği kanaatindeyim. Referandumdan hangi sonuç çıkarsa çıksın, milletimizin verdiği her türlü karara biz başımız gözümüz üstüne diyerek saygı göstermek zorundayız. Dolayısı ile yarın beraber yaşayacağımızı ve birlikte olacağımızı, inşallah aynı mecliste çalışmaya devam edeceğimizi düşünerek bu süre zarfı içerisinde hem belediye meclis çalışmalarında hem de Kadıköy’de ki çalışmalarda birlikte karar alacağımızı bilmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Referandumun sonuçları ülkemiz için en doğru olan neyse o nasip olsun” dedi.

 

📆 20 Şubat 2017 Pazartesi 15:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
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8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
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10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
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16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
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