Karlov anısına “İki Ülke Bir Kalp” sergisi

Maltepe Belediyesi, uğradığı silahlı saldırı sonucu geçtiğimiz aralık ayında yaşamını yitiren Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un anısına düzenlenen “İki Ülke Bir Kalp” isimli resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Maltepe Belediyesi ile İstanbul-RusKom (İstanbul-Rusya ve Komşu Ülkeler Girişimciler) Derneği ve merkezi Moskova’da bulunan 21.Yüzyılın Madonnası Annelik Kültürü Destek ve Geliştirme Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği sergi, Maltepe Belediyesi Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Türkiye ve Rusya arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan serginin açılışını Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul-RusKom Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kılınç ve 21.Yüzyılın Madonnası Annelik Kültürü Destek ve Geliştirme Vakfı Başkanı Marina Ermakova birlikte yaptı. Başkan Kılıç daha sonra sergiyi gezerek, eserlerle tek tek ilgilendi.

21.Yüzyılın Madonnası Annelik Kültürü Destek ve Geliştirme Vakfı Başkanı Marina Ermakova, sergi projesiyle iki ülke arasında kültürel ve sosyal ilişkileri güçlendirmek söyledi. Ermakova, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu yaşamını yitirmesinin Türk ve Rus halkları için büyük bir kayıp olduğuna dikkat çekerek, “Andrey Karlov hayatını bir barış elçisi olarak devam ettirdi. Bu çalışmalarla Karlov’un çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek istiyoruz” dedi.

TÜRK-RUS BAĞLARI ANLATILIYOR

Sergide, İstanbul Bursa, Antalya ve İzmir’den katılan 30’a yakın sanatçının resim çalışmaları yer alıyor. Sergide sanatçıların annelik ve kadının iç dünyasına dair tabloları, portre çalışmaları ile doğadan ilham aldıkları eserleri sergileniyor. Sergide, Türkiye ve Rusya arasındaki aile bağlarını yansıtan fotoğraf çalışmaları da bulunuyor. Sergi, 21 Şubat’a kadar Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak. Sergi Maltepe’den sonra Antalya ve İzmir’de de sanatseverler ile buluşacak.