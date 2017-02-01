Kartalspor Manavgatspor deplasmanından bir puanla döndü

Kartalspor bir puana üzüldü.

Spor Toto 3. lig’in 26.haftasında deplasmanda Manavgatspor’la karşılaşan Kartalspor iki kez öne geçme fırsatı yakaladığı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayınca bir puana razı oldu.

Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmada gol perdesini Yusuf Ocak açarken ilk yarı Kartalspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda sekiz dakika içerisinde atılan üç gol karşılaşmanın skorunu belirledi. 50.dakikada Ferhat Gerger eşitliği sağlarken bu golden iki dakika sonra Recep Yaşar şık bir golle Kartalspor’u tekrar öne geçirdi. 58.dakikada Ferhat Gerger karşılaşmada son golü Kartalspor ağlarına bırakarak karşılaşmanın skorunu tayin etmiş oldu.



Aytek Öktem 90+4.dakikada ikinci sarı katran kırmızı kart görerek soyunma odasına gönderilirken önümüzdeki hafta oynayacağımız Kütahyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kulüp Başkanı Ali Apaydın, yöneticiler Nurettin Canpolat, Yasin Sülük, Hakan Doğan, Sayit Karagöz, Burak Uzuntaş ve Burak Ayata Manavgat deplasmanında takımımızı yalnız bırakmadı. Kartalspor Başkanı Ali Apaydın karşılaşmayı Manavgatspor Kulüp Başkanı Mahmut Şeker’le birlikte takip etti.

Teknik direktör Önder Deniz Kolgu sakat olan Yasin Şahan, Baran Basut, Onur Acar, Samet Eser ve Tugay Kaya’nın yokluğunda Manavgatspor karşılaşmasının kadrosuna Osman Şimşek, Ender Kaya, Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Sait Ulucan, Oğuzhan Demir, Mustafa Şeker, Burak Yılmaz, Zafer Çuvalcı, Safa Serbest, Tahsin Hacımustafaoğlu, Dündar Denizhan, Görkem Güven, Yusuf Ocak, Furkan Çarkçı, Recep Yaşar ve Aytek Öktem’i dahil ederken, kasığında ağrıları bulunan Osman’ın durumu son ana kadar belli olmadığı için kaleci Armağan Önür’de Antalya’ya götürüldü fakat Osman’ın oynayacağı netleşince 18 kişilik kadro dışında kaldı.

Kolgu ilk onbirde ise Kalede Osman Şimşek, savunmada Ozan Solak, Emrah Taysi, Tulga Balcı, Sait Ulucan, Önlerinde Mustafa Şeker, Burak Yılmaz, Orta alanda Recep Yaşar, Yusuf Ocak, Dündar Denizhan ve ileri uçta Aytek Öktem’e şans verdi.

Evrenseki stadyumunda saat 13:30’da başlayan karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerimizden Gürel Uzuner yönetirken yardımcılıklarını Fikret Ünal ve Boran Turhan üstlendi. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Dursun Can görev aldı.

Kartalspor maça bordo beyaz çubuklu forma, bordo şort ve bordo konç ile çıkarken kaleci Osman Şimşek turuncu forma giydi. Rakip Manavgatspor ise mavi forma mavi şort ve mavi konç ile çıktı. Manavgatspor kalecisi İsmail Çetin ise açık mavi formayı tercih etti.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen para atışı sonucu Kartalspor takım kaptanı Aytek Öktem kale seçimini yaparken karşılaşmaya Manavgatspor başladı.

Maçtan dakikalar.

5.dakikada savunmanın solunda hava topu mücadelesinde Sait rakibine faul yaptı. Kaleyi sağ çaprazdan gören bir yerden Manavgatspor Ferhat Gerger’le serbest vuruşu kullandı, Ferhat’ın doğrudan kaleye göndermek istediği top dışarı çıktı.

7.dakikada sol kanatta Dündar Denizhan, Mustafa Şeker’den aldığı topla rakibinden sıyrılarak ceza sahasına ortasını yaptı, Manavgatspor savunma oyuncularının kafasına çarpan top arka direğe doğru yöneldi, o noktada Yusuf Ocak kafayı dokundu, son anda kaleci İsmail Çetin topu kontrol etti.

10.dakikada ani gelişen Manavgatspor atağında Kartalspor savunma oyuncularından Tulga Balcı rakibine faul yaptı, karşılaşmanın hakemi avantaja bıraktı, Enver Ekinci sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti kaleci Osman Şimşek topu kontrol etti. Karşılaşmanın hakemi Gürel Uzuner Manavgatspor atağı sonuçlandırmış olmasına rağmen bir önceki pozisyona dönerek faul kararı verdi. Oyuncularımızın bu pozisyona itirazları sonuç getirmedi.

Serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına Ferhat Gerger ve Anıl Yıldırım geldi. Ferhat, Anıl’a pasını verdi Anıl topa bastı Ferhat kaleye şutunu çekti top Kartalspor savunmasından geri geldi.

16.dakikada Yusuf Ocak, rakip yarı alanın ilk metrelerinde topu kontrol etti, sol kanattan bindirme yapan Dündar Denizhan’a pasını aktardı ve sonrasında rakibinin darbesiyle yerde kaldı, Dündar Denizhan sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleye şut çekmek isterken karşılaşmanın hakemi bir önceki pozisyonda Manavgatspor’un atak sonuçlandırmasına müsaade ettiği gibi Dündar’ın atağını sonuçlandırmasına izin vermeden düdüğünü çaldı ve Yusuf’un pozisyonuna faul kararı verdi. Serbest vuruşu Dündar kullandı top doğrudan dışarı çıktı.

21.dakikada savunmanın solunda Sait Ulucan, Ferhat Gerger’e faul yaptı, Serbest vuruşu Ferhat ceza sahasına orta olarak kullandı, savunmanın arkasında Emrah Taysi, kafayla kaleci Osman Şimşek’e indirdi, Osman sağ kanattaki Yusuf’a çabuk oynadı, Yusuf kontrol etti fakat rakibinin faulü ile durduruldu. Ceza sahası içerisine orta olarak kullanılan serbest vuruşta Aytek Öktem savunma oyuncusuyla birlikte kafaya yükseldi, Manavgatspor savunması topu uzaklaştırdı.

24.dakikada Enver Ekinci ceza sahası içi sağ kanat son çizgi üzerinde kale önüne ortasını yaptı son anda Burak Yılmaz topa ayak koydu ve kornere gönderdi. Manavgatspor atak yönünün sağından köşe vuruşu kullandı, kaleci Osman yumrukla uzaklaştırdı.

25.dakikada savunma arkasına atılan topa Manavgatspor’dan Burak Arslan hareketlendi, Emrah Taysi ilk müdahalesinde rakibini kaçırdı Burak kaleci Osman’la karşı karşıyaydı fakat o da ilk hamlede topu kontrol edemeyince Emrah ikinci müdahalesinde tehlikeyi uzaklaştırdı.

27.dakikada Manavgatspor’dan Burak Özcan sağ kanat son çizgiden orta yapmak istedi fakat Dündar Denizhan topa ayak koyarak topu dışarı gönderdi. Atak yönünün sağından Manavgatspor Ferhat Gerger’le köşe vuruşu kullandı fakat sonuç alamadı.

29.dakikada Manavgatspor kaleyi sol çaprazdan gören bir pozisyonda serbest vuruş kazandı, Ferhat Gerger atışı doğrudan kaleye göndermek istedi fakat top dışarı gitti.

32.dakikada atak yönünün solundan Sait Ulucan ceza sahası içerisine taç atışı kullandı, rakiplerden seken top Burak Yılmaz’ın önünde kaldı, Burak zor pozisyonda ayağının ucuyla dokundu top kaleci İsmail Çetin’de kaldı.

33.dakikada Aytek Öktem kendi yarı alanında Mustafa Şeker’den altığı topu sağ kanattan koşu yapan Yusuf Ocak’ın koşu yoluna attı, topa yetişen Yusuf sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, kaleciyle karşı karşıya kaldı vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

37.dakikada Burak Yılmaz ve Onur Kaçar topsuz alanda kavga edince karşılaşmanın hakeminden sarı kart gördüler.

40.dakikada Aytek Öktem rakip ceza yayına yakın bir bölgede topu kontrol etti, Yusuf ofsayt pozisyonunda olunca doğrudan kaleye şutunu çekti, top az farkla dışarı çıktı.

42.dakikada Manavgatspor savunmasından atılan topa Burak Özcan hareketlendi, savunmada Sait Ulucan kontrolünde topun dışarı çıkmasını sağlarken Burak arkadan Sait’e faul yaptı ve sarı kart gördü.

44.dakikada atak yönünün solundan Dündar Denizhan ortasını yaptı, kimseye dokunmadan arka noktadan taca çıkmak üzereyken Mustafa Şeker topu kontrol etti, ortasını yaptı, Aytek indirdi, Recep yarım vole vurdu rakibe çarparak yavaşlayan topa Yusuf’tan önce Manavgatspor savunması araya girerek uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kartalspor’umuzun üstünlüğü ile tamamlanırken ikinci yarı Aytek Öktem’in vuruşuyla başladı.

50.dakikada savunma arkasına atılan topa Ferhat Gerger yetişti, Ozan o pozisyonda ofsaytı bozan oyuncuydu, Ferhat bekletmeden vurdu ve skora denge getirdi. 1-1

53.dakikada Emrah Taysi rakip yarı alanın ilk metrelerinden ceza sahasındaki Aytek’e ortaladı, hava topunda Manavgatspor savunmasında Akın Helvacı kafayla karşıladı top Recep Yaşar’ın önünde kaldı, Recep ceza yayının üzerinden bekletmeden çok sert vurdu ve topu Manavgatspor kalesine gönderdi. 2-1

55.dakikada Kartalspor atak yönünün sağında köşe gönderine yakın bir noktada Fikret Sevilgen, Aytek Öktem’e arkadan faul yapınca sarı kart gördü. Yusuf ceza sahasına ortaladı, kafalardan seken top ters kanattan taca gitti.

58.dakikada Manavgatspor’dan Enver Ekinci sağ kanatta Anıl Yıldırım’la verkaça girdi, son çizgi üzerinden topu kale önüne yerden ortaladı, ilk hamleyi Tulga Balcı yaptı, top Emrah Taysi’de kaldı, Emrah topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak isterken o noktada baskı yapan Ferhat Gerger’e çarpan top Kartalspor ağlarına gitti. 2-2

59.dakikada Dündar Denizhan sol kanatta topla buluştu, içe doğru kat etti, vuruşunu yaptı top kaleci İsmail Çetin’de kaldı.

59.dakikada Aytek Öktem Sarı kart gördü.

63.dakikada Manavgatspor atak yönünün solundan köşe vuruşu kullandı, ceza sahası önünde Fikret Sevilgen kafa vuruşunu yaptı top kaleci Osman Şimşek’te kaldı.

64.dakikada Dündar Denizhan sol kanatta rakibinden sıyrıldı, ceza sahası içerisine koşu yapan Burak Yılmaz’a pasını attı, Burak’ın vuruşunda top dışarı gitti.

65.dakikada Manavgatspor’lu oyuncular sol kanattan ceza sahasına ortaladı, savunmaya çarpan top Onur Kaçar’ın önünde kaldı, onun vuruşunda top Burak Yılmaz’ın suratına çarptı sonrasında savunma uzaklaştırdı.

65.dakikada Ahmet Sarı oyuna dahil olurken, Burak Arslan kenara alındı.

67.dakikada orta yuvarlağın rakip yarı alanına bakan kısmında Nimet Kayaalp, Recep Yaşar’a faul yaptı ve bu pozisyonda sarı kart gördü.

68.dakikada Görkem Güven, Yusuf Ocak’ın yerine oyuna dahil oldu.

70.dakikada sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde Ferhat Gerger, Görkem Güven’e faul yaptı, Ozan Solak faul atışı kullandı, ceza sahası içerisinde Emrah Taysi bu topa yükseldi, arka tarafa sarkan topa Dündar yetişti, rakibinden sıyrılarak son çizgiden ortasını yaptı, Aytek Öktem yükseldi fakat top kalecide kaldı. Kaleci İsmail, Ferhat’a uzun oynadı, Osman kalesini terk ederek ceza sahası dışında kafayla topu uzaklaştırdı.

72.dakikada Manavgatspor’dan Ferhat Gergen, sol kanatan son çizgiye kadar indi, kale önüne ortasını yaptı, kaleci Osman Şimşek, Sait Ulucan ve Manavgatspor’dan Ahmet Sarı aynı topa müdahale etti, Sait uzaklaştırdı fakat bu karambolde kaleci Osman sakatlık yaşadı.

74.dakikada Manavgatspor ‘dan Onur Kaçar ceza sahası dışından vurdu, kaleci Osman tokatladı, Emre Toptan tamamlamak istedi fakat savunmada Tulga Balcı kafayla dışarı gönderdi.

76.dakikada Manavgatspor’dan Ferhat Gerger, atak yönünün solundan ısrarla topu taşıdı, son çizgiden ortasını yaptı, Ahmet Sarı kafayı vurdu top dışarı çıktı.

77.dakikada Burak Yılmaz çıkarken Zafer Çuvalcı oyuna dahil oldu.

80.dakikada atak yönünün solunda Aytek Öktem’e faul yapıldı, serbest vuruşu ceza sahasına doğru kullandık, Recep Yaşar kafayla arkaya aşırttı, Mustafa Şeker topla buluşmuştu ama öncesinde kalkan ofsayt bayrağı vardı.

83.dakikada atak yönünün solunda Dündar Denizhan topla buluştu, sol çaprazdan içeri girdi, önünü boşaltıp kaleye vurdu, savunmaya çarpan top uzak direk dibinden dışarı gitti.

84.dakikada Recep Yaşar itirazlardan dolayı sarı kart gördü.

85.dakikada Manavgatspor’dan Nimet Kayaalp çıkarken Öner Yaylacı oyuna dahil oldu.

86.dakikada Tahsin Hacımustafoğlu, oyuna dahil olurken Dündar Denizhan kenara alındı.

87.dakikada Manavgatspor hızlı çıktı, sağ çaprazdan Ahmet Sarı çok sert vurdu, kaleci Osman Şimşek direk dibinden topu kornere gönderdi.

89.dakikada Manavgatspor’dan Ahmet Sarı ceza sahası içerisinde topla buluştu, vuruşunu yaptı, Sait son anda ayak koydu, top tekrar Ahmet Sarı’da kaldı Sait ikinci hamleyle topu taca gönderdi.

90.dakikada Tahsin Hacımustafaoğlu sağ çaprazda topla buluştu, vuruşunu yaptı fakat öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.

91.dakikada Manavgatspor’dan Enver Ekinci ceza yayının önünde topla buluştu, dönerek vuruşunu yaptı top az farkla dışarı gitti.

91.dakikada Manavgatspor’dan Hakkı Helvacı çıkarken Muhammet Hastürk oyuna dahil oluyor.

92.dakikada Tahsin Hacımustafaoğlu, kaleci Osman Şimşek’in atak yönünün sağına gönderdiği topa hareketlendi, rakibinden sıyrıldı fakat Emre Toptan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Tahsin’in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşa savunma dokundu, top Mustafa Şeker’in önünde kaldı, onun şutunda top üstten dışarı gitti.

94.dakikada Aytek Öktem ceza sahası içinde topla buluştu, açısı dardı, dışa çekmek isterken top ayağından fazla açıldı, rakibinden önce kayarak topa ayağını uzatmak istedi fakat bu pozisyonda rakibi kendini yere bırakınca karşılaşmanın hakemi Gürel Uzuner, karşılaşma bitiminde içine sinmediğini belirttiği ikinci sarı karttan kırmızı kartı Aytek’e göstererek oyundan ihraç etti.

Kartalspor ligin son sıralarından kurtulmak için Kartalspor maçını çıkış olarak gören Manavgatspor’la Evrenseki stadında karşı karşıya geldi. Kartalspor bu zorlu mücadelede iki kez öne geçmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadı. Çok önemli 1 puan almasına rağmen kaçan 3 puana üzülen bordo-beyazlı ekip önümüzdeki hafta sahasında yine düşme hattından çıkmak isteyen Kütahyaspor’la oynayacağı zorlu maça kilitlendi.