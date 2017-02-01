“HAYALLERE DOKUNUŞLAR”

“HAYALLERE DOKUNUŞLAR” ADLI RESİM SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı etkinlikleri kapsamında ‘Hayallere Dokunuşlar’ isimli karma resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Resim sanatçıları; Zekiye Çankaya ve Perihan Gürkan’ın eserlerinden oluşan serginin ana teması doğa ve hayat… Memuriyet hayatını tamamladıktan sonra Kartal Halk Eğitim Merkezi’nde karakalem ve yağlıboya dersleri alarak resim yapmaya başlayan Zekiye Çankaya ile 2006 yılında Bostancı Halk Eğitim Merkezi el sanatları ve resim eğitimi alan, 2007 yılından beri de Kartal Halk Eğitim Merkezi’nde resim çalışmalarını sürdüren Perihan Gürkan, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne vurgu yaparak: “Her daim sanatın ve sanatçının yanında olan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünün olduğuna, herkesin sanatın bir ucundan tutması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

60 eserden oluşan karma resim sergisi, 2 Mart’a kadar Kartal Belediyesi Fuaye Alanında ziyaret edilebilir.