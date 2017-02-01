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Maltepe zabıtasından market denetimi
Maltepe zabıtasından market denetimi

Maltepe Zabıtası, ilçe genelindeki 107 marketi denetleyerek eksikleri tespit etti. Denetimlerde 41 işyerine cezai işlem uygulandı.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelindeki 107 market ve hipermarkette denetimlerde bulundu. Halk sağlığı adına gerçekleştirilen çalışmalarda marketlerin ruhsatları, hijyen eğitimi ve ilaçlama kontrol belgeleriyle, yangın tüpleri denetlendi. Ayrıca günlük ve açık satılan ürünlerin son kullanma tarihleri ve soğuk hava depolarındaki ürünlerin muhafaza şekilleri denetimleri de yapıldı. Denetimler kapsamında eksiklikleri bulunan 41 işyerine cezai işlem uygulandı.

📆 20 Şubat 2017 Pazartesi 11:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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