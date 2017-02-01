Maltepe zabıtasından market denetimi

Maltepe Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelindeki 107 market ve hipermarkette denetimlerde bulundu. Halk sağlığı adına gerçekleştirilen çalışmalarda marketlerin ruhsatları, hijyen eğitimi ve ilaçlama kontrol belgeleriyle, yangın tüpleri denetlendi. Ayrıca günlük ve açık satılan ürünlerin son kullanma tarihleri ve soğuk hava depolarındaki ürünlerin muhafaza şekilleri denetimleri de yapıldı. Denetimler kapsamında eksiklikleri bulunan 41 işyerine cezai işlem uygulandı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|24
|13
|8
|3
|34
|14
|+20
|47
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|25
|12
|9
|4
|44
|25
|+19
|45
|Play-off
|3
|Altay
|25
|11
|10
|4
|41
|24
|+17
|43
|4
|Van Bş. Bld.
|25
|10
|10
|5
|26
|24
|+2
|40
|5
|Gölcükspor
|25
|10
|9
|6
|31
|26
|+5
|39
|6
|Çorum Bld.
|25
|10
|8
|7
|34
|22
|+12
|38
|7
|Ankara Demirspor
|25
|9
|11
|5
|35
|28
|+7
|38
|8
|Bayburt GÖİ
|25
|9
|9
|7
|30
|24
|+6
|36
|9
|Kızılcabölükspor
|25
|8
|9
|8
|24
|24
|0
|33
|10
|Erzin Bld.
|25
|9
|6
|10
|24
|34
|−10
|33
|11
|24 Erzincanspor
|24
|7
|10
|7
|24
|23
|+1
|31
|12
|Tekirdağspor
|25
|7
|9
|9
|23
|31
|−8
|30
|13
|Kartalspor
|25
|8
|5
|12
|25
|31
|−6
|29
|14
|Cizrespor
|25
|6
|9
|10
|19
|33
|−14
|27
|15
|Karacabey Birlikspor
|24
|7
|5
|12
|42
|41
|+1
|26
|16
|Kozan Bld.
|24
|6
|7
|11
|25
|32
|−7
|25
|2017-18 BAL
|17
|Manavgatspor
|24
|3
|12
|9
|17
|34
|−17
|21
|18
|Kütahyaspor
|24
|5
|6
|13
|26
|44
|−18
|21
|19
|Beylerbeyi
|24
|4
|8
|12
|27
|37
|−10
|20
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