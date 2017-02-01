AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA ALTIN KAPANIŞ

Bulgaristan’daki Avrupa Şampiyonası’nın son gününde Türkiye üç altın madalya çıkardı. Umay Tokcan, Eray Şamdan ve Alparslan Yamanoğlu’nun şampiyonluğa ulaştığı turnuvayı Türkiye 12 madalya ile tamamladı.

SOFYA

17-19 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 44. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası 21 yaş altı kategorisinde yapılan müsabakalarla sona erdi. Son gün tatamiye çıkan Umay Tokcan, Eray Şamdan ve Alparslan Yamanoğlu Avrupa şampiyonu oldu.

21 yaş altı kariyerinde ilk Avrupa Şampiyonası finalini yakalayan 50 kiloda Umay Tokcan, sırasıyla Sırp, Alman ve Çek rakiplerini geçerek şampiyonluk maçında Azeri Asya Malikova ile karşılaştı. Final mücadelesinde muhteşem bir maç çıkaran Tokcan, maçın ilk dakikası dolarken vurduğu tekme ile skoru bir anda 3-0’a getirdi. Bu andan sonra puan serisine başlayan başarılı sporcu maçın bitimine son bir dakika kala seri yumruklara başladı ve üst üste aldığı puanlarla maçı 7-0 kazanarak bu yaş kategorisinde ilk Avrupa Şampiyonluğu’na ulaştı.

ERAY’DAN GEÇİT YOK

21 yaş altı 60 kiloda ise Eray Şamdan fırtınası esti. Bu kategoride son Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla Bulgaristan’a gelen Şamdan, şampiyonada muhteşem maçlar çıkardı. Turnuva boyunca rakiplerine tatamiyi dar eden başarılı sporcu finalde karşılaştığı Karadağlı Nenad Dulovic’e de farklı tarife uygularken maçı 8-0 teknik üstünlükle kazanarak alt yaş kategorilerinde üst üste beşinci kez Avrupa Şampiyonluğu’nu ilan etti.

ALPARSLAN YENİDEN ZİRVEDE

Turnuvanın son gününde üçüncü altın madalya 21 yaş altı +84 kiloda son Avrupa üçüncüsü Alparslan Yamanoğlu’ndan geldi. Heyecanın doruk noktada olduğu şampiyonanın son final karşılaşmasında Yamanoğlu, kariyerinde gençler Avrupa ikinciliği bulunan Belaruslu Aliaksei Vodchyts ile kozlarını paylaştı. Maçın ilk dakikası dolarken karşılıklı vurulan yumruklarla durum 1-1’e geldi. Son 10 saniyeye kadar bu skorla gelinirken Yamanoğlu bir anda sahneye çıktı ve bir yumruk daha vurarak maçın skorunu belirledi. Bu sonuçlar Alparslan Yamanoğu 2015’in ardından yeniden Avrupa’nın zirvesine çıktı.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nı beş altın, üç gümüş dört de bronz olmak üzere toplam 12 madalya ile tamamladı.