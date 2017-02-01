Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Belediye, Manşet » Belediye çalışanından örnek davranış
Belediye çalışanından örnek davranış
Belediye çalışanından örnek davranış

Maltepe Belediyesi çalışanlarından Metin Şahin, bir vatandaşın kaybettiği ve içinde para ile kredi kartı bulunan cüzdanı buldu ve sahibine teslim etti. Belediye çalışanın bu örnek davranışı, vatandaşı duygulandırdı.

Maltepe’deki bir bankadaki işlemlerini hallettikten sonra evine dönen 46 yaşındaki Sevinç Özarslan, eve geldiğinde cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Hemen sonrasında bankayı arayarak kartlarını iptal ettiren ve Küçükyalı Polis Merkezi’ne başvuran Özarslan’ı bir sürpriz bekliyordu. Cüzdanı düşürdüğü Atatürk Caddesi Çağlayan Sokak’ta oturan belediye çalışan Metin Şahin, şans eseri cüzdanı buldu. Daha sonra çeşitli yollardan vatandaşa ulaşmaya çalışan Şahin, denemelerinde başarılı oldu ve bankadan vatandaşın bilgilerine ulaştı. Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne bağlı dijital arşivde çalışan Şahin, Başkanlık katında vatandaşla bir araya gelerek cüzdanı teslim etti.

“BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU”

Cüzdanı almayan 51 yaşındaki eşi Murat Özarslan ile gelen Sevinç Özarslan, “Şu an çok duygulandım. Gerçekten benim için cüzdan ve içindekiler çok önemliydi. İlk etapta kartlarımı iptal ettirip, polis merkezine başvurdum ama cüzdanın bulunacağını düşünmüyordum. Benim için çok büyük sürpriz oldu. Allah Metin Bey’den razı olsun. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Metin Şahin ise, yaptığının bir insanlık görevi olduğunu ifade ederek, “Şans eseri cüzdanı buldum ve şu an da teslim ediyorum. Bundan ötürü çok mutluyum” diye konuştu.

📆 20 Şubat 2017 Pazartesi 10:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

BAĞLANTILAR

Sağlık proje baskan kaza kartalda baskani sadi GÜNCEL universitesi yeni pendik ak yardim Belediye futbol Eğitim mac kartalspor yazici istanbul maltepe koleji gunu kartal merkezi tuzla kadikoy cocuk mehmet chp Altinok parti turkiye oz Sancaktepe ziyaret belediyesi meclis mutlu huseyin şimşek Spor anma ahmet sultanbeyli