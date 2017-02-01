İSPARK otoparklarında artık “İstanbulkart” kullanılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSPARK sürücülere büyük kolaylık sağlayacak uygulamaları hayata geçiriyor. İSPARK’a ait otoparklarda artık “İstanbulkart” kullanılabilecek.

İstanbul genelinde her gün yaklaşık 150 bin İstanbulluya hizmet veren İSPARK otoparklarda giriş çıkışları hızlandırmak ve sürücüleri nakit para derdinden kurtarmak amacıyla farklı ödeme seçeneklerini devreye alıyor.

İstanbulkart ile avantajlı ödeme kolaylığı

Sürücüler otoparka girişte İstanbulkart’ı akıllı ödeme cihazlarına ve el terminallerine okutarak ödeme yapabiliyorlar. İSPARK’ın kent genelinde bulunan tüm katlı, açık ve yol üstü otoparklarda artık İstanbulkart ile ödeme yapılabiliyor.

Otoparklarda akıllı ödeme cihazları devrede

Sürücülerin İstanbulkart yanında kredi kartı ile ve nakit olarak ödeme yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla katlı ve açık otoparklara akıllı ödeme cihazları konuldu. 20 otoparkta hizmet vermeye başlayan noktaların sayısı yakın zamanda diğer açık ve katlı otoparkların tamamında hizmete alınacak. Sürücüler otomatik ödeme noktalarının bulunduğu otoparklarda İstanbulkart’ın yanında kredi kartı ile ve nakit olarak da ödeme yapabiliyorlar.

İSPARK otoparklarında kullanılabilen İstanbulkart ile sürücüler nakit ödeme zorunluluğundan kurtulacak ve otoparklarda giriş-çıkışlarda yaşanan zaman kaybı da azalacak.