Kickboks ve Boks Gecesi Ataşehirde start veriyor!

Aktunç Fight Night 7 Kickboks & Boks Gala Gecesi

THE GRAND MIRA Business Hotel katkılarıyla 11 Mart Cumartesi Ataşehir’de start veriyor. Birbirinden yetenekli boksörlerin kıyasıya mücadele edeceği gala gecesinde kickboks ve boks karşılaşmaları yapılacak.

Daha önce bir çok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna imza atan Yavuz Aktunç bu tarz aktivitelerin sporcuları olumlu yönde etkilediğini ve dünya arenalarında daha fazla tecrübeyle yarışarak avantaj sağladıklarını söyledi. Bu organizasyonlarda genç sporculara yer verildiğini ekleyen Aktunç amaçlarının topluma bu sporları aşılamak ve her yaştan insanların bu sporları yapabileceklerini göstermek olduğunu söyledi.

Galeri