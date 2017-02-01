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Kickboks ve Boks Gecesi Ataşehirde start veriyor!
Kickboks ve Boks Gecesi Ataşehirde start veriyor!

Aktunç Fight Night 7 Kickboks & Boks Gala Gecesi

THE GRAND MIRA Business Hotel katkılarıyla 11 Mart Cumartesi Ataşehir’de start veriyor. Birbirinden yetenekli boksörlerin kıyasıya mücadele edeceği gala gecesinde kickboks ve boks karşılaşmaları yapılacak.

Daha önce bir çok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna imza atan Yavuz Aktunç bu tarz aktivitelerin sporcuları olumlu yönde etkilediğini ve dünya arenalarında daha fazla tecrübeyle yarışarak avantaj sağladıklarını söyledi. Bu organizasyonlarda genç sporculara yer verildiğini ekleyen Aktunç amaçlarının topluma bu sporları aşılamak ve her yaştan insanların bu sporları yapabileceklerini göstermek olduğunu söyledi.

Galeri
📆 19 Şubat 2017 Pazar 18:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

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