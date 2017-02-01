Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Genel, Maltepe, Manşet, Toplum » Maltepe’de AVM’de yaşanan kavga ve panik!
Maltepe’de AVM’de yaşanan kavga ve panik!
Maltepe’de AVM’de yaşanan kavga ve panik!

Maltepe Cevizli’de bir alışveriş merkezinin sinema katında yaşanan kavga sonrası büyük panik yaşandı. Kavga sırasında alış veriş merkezinde dışarı çıkan bazı kişilerin panikle ağladığı görüldü.

Maltepe’de bir alışveriş merkezinde sinema katında yaşanan bir kavganın ardından büyük panik yaşandı. Kavganın silahlı olduğu ihbarı üzerine alışveriş merkezine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Paniğe yol açan kavga sırasında alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla kısa süreliğine tahliye edildi. Tahliye sırasında panik yaşanırken bazı vatandaşların ağladığı görüldü.
İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ise alışveriş merkezinde araştırma yaptı. Polis ekipleri kimsenin yaralanmadığı kavgaya karışan şahısları tespit etmeye çalışırken kısa süreli paniğin ardından alışveriş merkezindeki hareketlilik sona erdi.

📆 19 Şubat 2017 Pazar 18:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 24 13 8 3 34 14 +20 47 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 +19 45 Play-off
3 Altay 25 11 10 4 41 24 +17 43
4 Van Bş. Bld. 25 10 10 5 26 24 +2 40
5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 +5 39
6 Çorum Bld. 25 10 8 7 34 22 +12 38
7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 +7 38
8 Bayburt GÖİ 25 9 9 7 30 24 +6 36
9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 0 33
10 Erzin Bld. 25 9 6 10 24 34 −10 33
11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 −8 30
13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 −6 29
14 Cizrespor 25 6 9 10 19 33 −14 27
15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 +1 26
16 Kozan Bld. 24 6 7 11 25 32 −7 25 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 −17 21
18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 −18 21
19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 −10 20

BAĞLANTILAR

pendik mac yardim kartalda futbol Belediye Eğitim meclis Sancaktepe maltepe ziyaret oz mehmet gunu şimşek Sağlık baskani merkezi turkiye chp cocuk universitesi huseyin istanbul proje GÜNCEL tuzla baskan yazici koleji sultanbeyli ak kadikoy Spor kartalspor sadi kartal ahmet anma kaza parti belediyesi yeni mutlu Altinok