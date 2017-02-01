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Kartal Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Toplum » İstanbul’da Tapu Kadastro çalışanlarına “rüşvet” operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da Tapu Kadastro çalışanlarına “rüşvet” operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da Tapu Kadastro çalışanlarına “rüşvet” operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde rüşvet alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bir şebekenin, yaşanan iş yoğunluğunu değerlendirerek vatandaşların işlerini rüşvetle yaptığı belirlendi.

10 ilçede 60 adrese eş zamanlı operasyon

Tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri sabah saatlerinde 10 ilçede 60 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

📆 18 Şubat 2017 Cumartesi 12:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 23 13 7 3 33 13 +20 46 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 24 11 9 4 42 24 +18 42 Play-off
3 Altay 24 11 9 4 39 22 +17 42
4 Van Bş. Bld. 24 10 9 5 24 22 +2 39
5 Çorum Bld. 24 10 8 6 34 21 +13 38
6 Gölcükspor 24 9 9 6 29 25 +4 36
7 Ankara Demirspor 24 8 11 5 32 27 +5 35
8 Bayburt GÖİ 24 8 9 7 27 23 +4 33
9 Kızılcabölükspor 24 8 9 7 24 23 +1 33
10 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 +1 31
11 Erzin Bld. 24 8 6 10 23 34 −11 30
12 Tekirdağspor 24 7 8 9 22 30 −8 29
13 Kartalspor 24 8 4 12 23 29 −6 28
14 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 +3 26
15 Kozan Bld. 23 6 7 10 24 29 −5 25
16 Cizrespor 24 5 9 10 18 33 −15 24 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 23 5 6 12 25 42 −17 21
18 Beylerbeyi 23 4 8 11 26 35 −9 20
19 Manavgatspor 23 3 11 9 15 32 −17 20

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