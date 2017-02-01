İstanbul’da Tapu Kadastro çalışanlarına “rüşvet” operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde rüşvet alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bir şebekenin, yaşanan iş yoğunluğunu değerlendirerek vatandaşların işlerini rüşvetle yaptığı belirlendi.

10 ilçede 60 adrese eş zamanlı operasyon

Tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri sabah saatlerinde 10 ilçede 60 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.