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“Doğadan Sanata” resim sergisi TSKM’de açıldı
“Doğadan Sanata” resim sergisi TSKM’de açıldı

Sanatçı Mustafa Canlı’nın “Doğadan Sanata” isimli resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde (TSKM) açıldı.
Maltepe Belediyesinin şubat ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, sanatseverlerin katılımıyla kapılarını açtı. Sergide sanatçının doğada bulunan taşları ve çakıl taşlarını da değerlendirip, üç boyutlu hale dönüştürdüğü eserleri yer alıyor. Sergide İstanbul’un simgesi olan vapurlar, Anadolu’daki yaşamı yansıtan eserler, manzara resimleri, kolaj çalışmaları tablolara yansıdı. Sergide, sanatçının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyon Kocatepe’deki görüntüsüne, çakıl taşlarıyla yer verdiği tablosu büyük ilgi topladı.

📆 17 Şubat 2017 Cuma 14:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Altay 23 10 9 4 37 22 +15 39
4 Van Bş. Bld. 23 10 9 4 24 21 +3 39
5 Çorum Bld. 23 9 8 6 32 21 +11 35
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7 Kızılcabölükspor 23 8 9 6 24 22 +2 33
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12 Tekirdağspor 23 7 8 8 22 28 −6 29
13 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 +3 26
14 Kartalspor 23 7 4 12 22 29 −7 25
15 Cizrespor 23 5 9 9 18 31 −13 24
16 Kozan Bld. 22 5 7 10 22 29 −7 22 2017-18 BAL
17 Kütahyaspor 22 5 6 11 24 38 −14 21
18 Manavgatspor 22 3 11 8 15 31 −16 20
19 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 −9 19

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