Engelli Yiğit’in “Cimbom” hayali gerçek oldu

Maltepe’de yaşayan engelli 16 yaşındaki Yiğit Teksaytaş’ın hayalini gerçekleştiren Maltepe Belediyesi ekipleri, Yiğit’i Galatasaraylı futbolcularla buluşturdu.

Maltepe’de oturan ve annesini küçük yaşta kaybeden 16 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Yiğit’in Galatasaraylı futbolcularla tanışma hayali, Maltepe Belediyesi ve Kartal Atalar Mahalle Muhtarlığı işbirliğiyle gerçek oldu. Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce kendisine tahsis edilen ambulansla evinden alınan Yiğit Teksaytaş, Galatasaray’ın Florya Metin Oktay Tesislerine götürüldü. Burada Galatasaray ile ilk antrenmanına çıkan yeni teknik direktör Igor Tudor, takım kaptanı Selçuk İnan, kaleci Fernando Muslera, oyuncular Garry Mendes Rodrigues, Sabri Sarıoğlu ve Nigel de Jong ile buluşan Yiğit’in sevinci görülmeye değerdi. Yiğit’le yakından ilgilenen teknik ekip ve oyuncular, birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.