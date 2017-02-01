Thonet Sandalye

Sandalye, eski zamanlardan beri çeşitli malzemelerden üretilerek evlerde, iş yerlerinde, kafelerde, barlarda, pastanelerde kısacası insanın bulunduğu her ortamda kullanılmış ve kullanılagelmektedir. Sandalye çeşitleri gelişen teknolojiler doğrultusunda farklı malzemelerden ve farklı tasarımlardan oluşmaya başlamıştır. Thonet sandalye de eskiden kullanılan ve günümüzde daha farklı uyarlanmış şekilleriyle satışa sunulan bir sandalye türüdür.

Thonet Sandalye İlk Kez Viyana’da Vücut Buldu!

Thonet sandalyenin ilk kez üretilmesi 1830’da Viyana’da gerçekleşmiş ve Atatürk’ün Viyana’dayken gördüğü bu sandalyeyi evinde kullanması ile de Türk toplumuna girmiştir. Thonet sandalye daha çok eski devirlerde ahşap malzemeden üretilerek evlerde kullanılmıştır. Ancak özel mekanlar için de gösterişli thonet sandalye tasarımları üretilmiştir.

Türkiye’de ThonetSandalye’nin Ömrü Ne Kadar Sürdü?

Türkiye, 1897’de 3563 m3 tonet sandalye ihraç etmesinden sonra 1910 yılında bu sandalyenin üretimine başlamıştır. Sandalyenin üretimi, İstanbul, Bolu, İzmir, Adapazarı yöresinde gerçekleştirilmiştir. Buralarda kurulan 10 atölyeyi 1970 yılında kapanma noktasına getiren şey, ucuza üretimi sağlanabilen madeni ve plastik sandalyelerin piyasaya sürülmesi ve Avrupa’ da fabrika çıkışı tonet sandalye üretimlerinin artması olmuştur.

Eskiye Özlemin Ürünü: Thonet Sandalye

Eski moda bir tasarım olan tonet sandalye bugünlerde her alanda eskiye özlem ve eskiden kullanılan eşyaların, giysilerin yeniden günümüze uyarlanmasının bir sonucu olarak yeniden kullanıma sunulmaktadır. Klasik tonet sandalye modelleri dışında özel büküm yöntemleri ile üretilen ve kullanılacak mekanın amacı doğrultusunda tasarlanan sandalye modelleri alıcılarda hala ilgi uyandırmaya devam etmektedir.

Şekilden Şekle Giren Thonetler

Modellere bakıldığında ahşabın eski zamanlardan gelen sağlamlığı ile kayın ağacından üretilen bir tonet sandalye üzerindeki zarif dokunuşlarla oldukça cezp edici görünmektedir. Kayın iskelete sahip olan ve bar sandalyesi olarak yüksek formda can bulmuş yine başka bir tonet sandalye de bakıldığı zaman sağlamlık hissi vermesi ve heybeti ile etkileyici bir havadadır. Bunun dışında metal iskeletten oluşan ve farklı formlarda şekillendirilmiş sandalye tasarımları çok amaçlı kullanım sağlamaktadır. Yeşil, kırmızı, turuncu, mor gibi istenilen her renkte üretimi sağlanan tonet eskiden üretilen tonetlerden farklı olarak sert tonet formunda imal edilmektedir. Ahşap ve demir formları ile farklı zevklere ve işlevlere yönelik tasarlanan bu sandalye modelleri fazla sayıda alıcı bulmayı başarmaktadır.