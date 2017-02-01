Promosyon Çanta Tasarımları

Promosyon ürünler ürün tanıtımlarında reklam amaçlı üretilen ve ürünün satışına katkısı olan ürünlerdir. Ürünlerin satışında hız kazandırmak amacıyla promosyon ürün satışına özen gösterilmektedir. Bu amaçla en çok satış yapan ürünler olan çanta üretiminde de satışlara hız kazandırmak için promosyon çanta olarak ürünlere imal edilmekte ve çeşitli yerlere tanıtıcı olarak bu ürünler dağıtılmaktadır. Genelde ücretsiz olan bu ürünleri pek çok yerlerde bulabilirsiniz. En çok prpmosyon çantası olarak satılan ürünlere ilaç almak için uğradığımız eczanelerde rastlarız. Buralarda tanıtım amaçlı çantalar ilaç almaya giden kişilere verilir. Bunun gibi farklı mekan ve durumların tanıtımı için de promosyon çantası kişilere ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Promosyon Çantaların Özellikleri

Tanıtım amaçlı bir yerin ya da bir ürününün tanıtımını yapmak için çanta imalatçıları tarafından üretilen promosyon çantaların temel özellikleri tanıtacağı ürünü yansıtmasıdır. Bunun için promosyon çantalarda logolar etkileyici olarak göze çarpan kısımlardır. Bu amaçla logo seçiminin promosyon tanıtımında etkisi büyüktür. Ürünle ilgili logoların promosyon çantalarından bulunması önemlidir. Alakasız, ürünü tanıtmaktan uzak logoların bulunması bir şey ifade etmeyeceği gibi gereksiz zaman kaybından, emekten ve masraftan başka bir şey değildir. Bu amaçla promosyonu yapılacak ürünle alakalı logoların seçilmesi ürünlerin tanıtımı konusunda oldukça etkili olacaktır. Logo seçimi yaparken etkili, ürünü en iyi şekilde ifade eden, vurgulu, anlam içeren logolar olmasına özen gösterilmelidir.

Logonuz Ürününüzü Yansıtsın!

Promosyon ürün olarak promosyon çantalar üzerinde işlenen logo ürününüzü en iyi şekilde tanıtacak özellikte logo olsun. Bakıldığında ürününüzü vurgulayan açık, anlaşılır temada kullanılan logolar olması ürün tanıtımı için oldukça önemlidir. Yapılan işe, ayrılan zamana, verilen emeğe ve harcana paraya değmesi açısından logo seçiminde titiz bir arayış içerisinde olmak gereklidir. Bu konuda iş birliği içinde fikir alış verişinde bulunularak ortaklarınızın fikirlerini değerlendirerek en uygun logo seçimi yapılmalıdır. Etkili bir ürün tanıtımı için önemli olan logo seçimi daha sonraki dönemlerde satışlarınız üzerinde de etkili olacaktır. Başarılı iş planlaması ve kazanç elde etmek için promosyon çalışmalarına hız katmak ta önemlidir.