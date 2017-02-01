CEMAL SÜREYA’NIN SEVDA ŞİİRLERİ KARTAL’DA YANKILANDI

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Şubat ayı etkinlikleri kapsamında merhum şair Cemal Süreya’nın sevda şiirleri Kartal’da yankılandı. Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte sanatçı Cenan Çamyurdu, ünlü şairin bazı eserlerini seslendirdi. Süreya’nın özellikle sevda şiirlerini seslendiren Çamyurdu’na sanatçılar Taner Özsoy ve Kaan Özsoy da bağlamalarıyla eşlik etti.

İkinci Yeniler edebi akımının öncü isimlerinden biri olan Cemal Süreya’nın hayatından küçük kesitlerin Su Oyuncuları tarafından dramatize edilerek sahnelendiği etkinlikte sanatçı Cenan Çamyurdu, 09 Ocak 1990’da aramızdan ayrılan Süreya’nın hala dilden dile dolaşan dizelerini yeniden yorumladı. Yaklaşık 1 saat süren şiir dinletisinin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube İkinci Başkanı Kemal Aslan, Cenan Çamyurdu’na çiçek takdim ederek bu anlamlı dinleti için teşekkür etti.